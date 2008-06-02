نامزد ریاست جمهوری آمریکا خواستار قطع سرمایه گذاری ها در ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس ای تودی،"جان مک کین" در سخنانی امروز که نسخه ای از آن به روزنامه ها و رسانه های جمعی ارسال شده از کشورهای جهان خواهد خواست برای فشار بر ایران سرمایه ها و پولهای خود را از این کشور خارج کنند.

وی که قرار است این سخنرانی را امروز در واشنگتن و در جمع اعضای "کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل" موسوم به (ایپک) بزرگترین لابی صهیونیستی در کنگره آمریکا ایراد کند؛این درخواست را برای فشار بر تهران به منظور منصرف شدن از حقوق مشروع هسته ای خود مطرح خواهد کرد.

مک کین ادعا می کند: ما باید ممانعت از سرمایه گذاری را به طور خصوصی آغاز کنیم و شیوه آن به راه انداختن مبارزه با سرمایه گذرای در ایران در سراسر جهان است.

وی همچنین از افراد، بازرگانان و صاحبان سرمایه خواست با شرکتهایی که در ایران سرمایه گذاری می کنند، کار نکنند.

این نامزد جمهوریخواه در واکنش به سخنان باراک اوباما یکی از نامزدهای انتخابات حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری که خواستار گفتگوی بدون پیش شرط با ایران شده بود، گفت : به جای برگزاری نشست و گفتگو کردن با رهبران ایران باید یک فشار جهانی واقعی ایجاد کنیم که این کار قطعاً تغییراتی را در راهی که ایران طی می کند، اما به شیوه ای مسالمت آمیز ایجاد خواهد کرد.

سخنگوی باراک اوباما بر این باور است که اظهارات مک کین برای ممانعت از سرمایه گذاری در ایران با حمایتی که وی از جنگ عراق به عمل آورده است متناقض است؛ جنگی که به باور "هری سوگان" سبب تقویت فوق العاده ایران شده است.

این روزنامه همچنین گفته است که مک کین در سخنرانی امروز خود در این محفل صهیونیستی خواستار توسعه تحریمهای بانکی به سمت بانک مرکزی ایران نیز خواهد شد.