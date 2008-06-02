"دریای مهر" ویژه ارتحال امام(ره) در حوزه هنری گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این برنامه شاعران و نویسندگان گیلانی آخرین سوگ سروده های و سوگ نوشته های خود را در رثای امام خمینی (ره) برای حاضران قرائت کردند.

این برنامه همه ساله با هدف ادای احترام به روح ملکوتی امام خمینی (ره) از سوی واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری گیلان برگزار می شود.

یک شاعر گیلانی در همایش این مراسم درارتباط با تأثیر معنوی امام خمینی (ره) بر شعر معاصر، در رشت به خبرنگار مهر، افزود: در طول 30 ساله انقلاب ‌اسلامی ظهور و بروز اندیشه های امام راحل بیش‌ترین تأثیر را در شعر شاعران داشته است.

مظاهرزمانی نعمت سرایی افزود: طیف گسترده‌ای از شاعران تقریبا دریک دوره‌ 15ساله درآثارخود به امام خمینی (ره) پرداخته‌ و کماکان این روند در جامعه شعر و شاعری ادامه دارد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت همچنین با اعلام اینکه درباره امام خمینی (ره) معمولا با چهار رویکرد بیشتر شعر سروده می‌شود، گفت: توجه به ویژگی‌های اخلاقی امام (ره)، شخصیت معنوی امام (ره)، جنبه‌های حماسی شخصیت‌ امام (ره) و روایت شاعران با استفاده از عناصر طبیعت، تشبیهات و استعاره‌ای برآمده از طبیعت ازجمله این رویکردهاست.

برنامه "دریای مهر" شامگاه یکشنبه در سالن اجتماعات حوزه هنری گیلان برگزار شد.