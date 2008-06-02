آیه روز:
وأمر أهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى .
و خانواده ات را به نماز فرمان بده و خود نیز بر آن شکیبایى ورز، از تو رزقى نمی طلبیم، ما به تو روزى می دهیم و عاقبت نیک براى پرهیزکارى است .
سوره طه، آیه 132
ذکر روز دوشنبه:
احادیث امروز:
رسول خدا (ص) فرمودند:
ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه.
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد .
کنز العمال، ج2، ص72
امام صادق (ع):
اصول الکفر ثَلاثَه الحرص والاستکبار و الحسدی .
ریشه های کفر سه چیز است: حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن .
جهاد با نفس، ح 474
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