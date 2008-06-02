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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

وأمر أهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى .

و خانواده ات را به نماز فرمان بده و خود نیز بر آن شکیبایى ورز، از تو رزقى نمی  طلبیم، ما به تو روزى می  دهیم و عاقبت نیک براى پرهیزکارى است .   

سوره طه، آیه 132

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

رسول خدا (ص) فرمودند:

ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه.

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد .

کنز العمال، ج2، ص72

امام صادق (ع):

اصول الکفر ثَلاثَه الحرص والاستکبار و الحسدی .

ریشه های کفر سه چیز است: حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن . 

جهاد با نفس، ح 474

کد مطلب 693850

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