آیه روز:

وأمر أهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى .

و خانواده ات را به نماز فرمان بده و خود نیز بر آن شکیبایى ورز، از تو رزقى نمی طلبیم، ما به تو روزى می دهیم و عاقبت نیک براى پرهیزکارى است .

سوره طه، آیه 132

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

رسول خدا (ص) فرمودند:



ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه.



خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد .

کنز العمال، ج2، ص72

امام صادق (ع):



اصول الکفر ثَلاثَه الحرص والاستکبار و الحسدی .



ریشه های کفر سه چیز است: حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن .

جهاد با نفس، ح 474