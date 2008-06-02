وقتی نقد و پاسخگویی به ضدخود تبدیل می شوند / رسانه ، دادگاه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر چندی است که اطلاعیه های متعدد مراسمی تحت عنوان مناظره میان عبدالله جاسبی ، عباس سلیمی نمین و یا علیرضا زاکانی و دیگران در محوطه برخی دانشگاههای کشور به چشم می خورد. اما این مراسم بدون حضور جاسبی برگزار شده و در آن سایر مدعوین به گونه ای یکطرفه "مفسده مدیریتی در دانشگاه آزاد" را برای خیل دانشجویان و صد البته افکار عمومی تشریح می کنند.

در حالیکه تشکلهای دانشجویی بانی برگزاری مراسم نقد عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اظهار می کنند که از مدتها قبل از برنامه برای دکتر جاسبی اقدام به ارسال دعوت نامه کرده اند، اما مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی عنوان می کنند که دعوت نامه ای به دستشان نرسیده است. البته یکی از مسئولن نزدیک به دکتر جاسبی هم معتقد است " اگر تشکلهای دانشجویی دانشگاههای سراسری می خواهند دکتر جاسبی را به مراسمی دعوت کنند باید با تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد ارتباط بگیرند، اگر نماینده ای از مجلس می خواهد این کار را انجام دهد با معاون پارلمانی دانشگاه باید ارتباط بگیرد و در حالت کلی نیز ممکن است نمابری به دانشگاه آزاد رسیده باشد اما دعوت نامه ای نرسیده است."

تردیدی نیست که دانشگاه آزاد اسلامی علاوه براینکه نهادی انقلابی ، آموزشی، پرمخاطب و پرجمعیت است به عنوان یکی از مراکز انتقادخیز مملکت نیز شناخته شده است. چه این که بسیاری از این انتقادات به سوی سطوح مدیریتی این دانشگاه نشانه رفته و اغلب شامل حال رئیس آن شده و بعضا چنان غلیظ و پر حرارت جلوه می کنند که به جای سازنده شدن و کمک به اصلاح اشکالات ، اتفاقا منجر به پوشش نقص های اصلی و حتی برداشت سیاسی از سوی مخاطب می‌شوند.

چند سال پیش می شد انتقاد به دانشگاه آزاد را در داخل تاکسی و محوطه پارک شنید. از انتقادات تند دبیر دبیرستان نسبت به ثبت نام در آزمون ورودی اش مردد شد. یا اینکه تاسف استادان دانشگاههای دولتی را که معتقد بودند دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها منجر به عمومی شدن آموزش عالی نشده بلکه آن را عرفی کرده را بشنویم. در این بین حتی می توانستیم در شب نشینی ها هم از دانشگاه آزاد بشنویم، از دانشجوی منتقد به جاسبی، از پدری که معتقد است شهریه های فرزندش یکراست به جیب جاسبی می ریزد و ...

به هر حال همان طور که امروز همه چیز به سمت تخصصی شدن رفته است نقد در خصوص دانشگاه آزاد نیز تخصصی شده و انتظاری جز این هم نمی رود. در حوزه های عمومی اساسا نقدی موثر و سازنده است که بار تخصصی اش از انگاره سیاسی اش سنگین تر باشد. امروز دیگر مردم یا وقت و یا حوصله ندارند که در تاکسی و ... سخن از خراب شدن کاخ آموزش عالی با ظهور دانشگاه آزاد و شهریه هایش گویند ، یا اینکه مسائلی مهمتر از دانشگاه آزاد هم وجود دارد که بخواهند در مورد آن صحبتهای نقدآمیز داشته باشند. از جمله گرانیو تورم و بحث مسکن که نه تنها دانشجو ، که والدین وی را بیش از هر چیز به خود مشغول کرده است.

نقد و ارزیابی دانشگاه آزاد و عملکرد مدیریت آن ( که به هر حال قدیمی ترین یا به اعتقاد برخی شیخ الرئیسی دانشگاههای کشور است) یک کمیته را در نهاد قانونگذاری به خود مشغول کرده است. موضوعی که کاملا قانونی است. البته این کمیته درگیر کل آموزش عالی است اما از صحبت های رئیس آن برمی آید که لااقل محور اصلی کارش بر دانشگاهی متمرکز شده که بزرگترین حسن و قبح اش این است که دولتی نیست و البته خصوصی هم محسوب نمی شود!

علیرضا زاکانی که خود فارغ التحصیل دکترای پزشکی و از نمایندگان پر انرژی و اصولگرای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی است و به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس هشتم نیز راه پیدا کرده ، رئیس کمیته تحقیق و تفحص آموزش عالی در مجلس است. وی در گفتگوها و تریبونهای مختلف تصریح کرده که به هیچ وجه قصد حمله به دانشگاه آزاد را ندارد وهدف کمیته تحقیق وتفحص از آموزش عالی را ارتقای آموزش عالی به معنای کل دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور می داند. وی تاکید می کند که هر چند نسبت به سیستم مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی انتقاد جدی دارد اما مشکل شخصی با هیچ کس در این دانشگاه ندارد.

یکی از اصلی ترین انتقادات علیرضا زاکانی به دانشگاه آزاد اسلامی این است که مسئولان این دانشگاه با نمایندگان کمیته تحقیق و تفحص از آموزش عالی همکاری نکرده و از این رو پیگیری های این هیئت در مجموعه این دانشگاه نیمه تمام باقی مانده است. حتی زاکانی از دیدار با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و انتقال دغدغه هایش به وی سخن می‌گوید و تاکید می کند که تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد مچ‌گیری نیست و موجودیت دانشگاه آزاد را نفی نمی کند. البته شاید این یک سوال به حق از دکتر زاکانی باشد که چرا به ضعف ها و مشکلات سایر بخش های آموزش عالی به اندازه ای که بر دانشاه آزاد اهتمام شده ، پرداخته نمی شود؟ و آیا کمیته محترم تحقیق و تفحص مجلس در گستره بزرگ دانشگاههای دولتی کشور مشکلات قابل طرحی نیافته است؟ حکایت بخش های شهریه ای دولتی و مراکز خصوصی آموزش عالی که خود حکایت غریب دیگری است...

امروز همراه با دوره نوین نقد دانشگاه آزاد اسلامی ، نقادهای تخصصی این عرصه از زمینه های مختلفی که می تواند صدایشان را به گوش مخاطبان مشتاق یا بی تفاوت برسانند، استفاده می کنند. مثلا مدتی بود که عباس سلیمی نمین نقد در خصوص عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را در روزنامه ها یا به قولی "مناظره مکتوب" پیگیری می کرد و دانشگاه آزاد نیز متعاقب آن جوابیه هایی را به آن روزنامه ارسال می کرد و روزنامه نیز به تناسب دیدگاه خود اجازه می داد تا صدای دانشگاه نیز شنیده شود.

چند روزی است که عباس سلیمی نمین این منتقد پیگیر دانشگاه آزاد اسلامی بحث های خود را از روزنامه به دانشگاه منتقل کرده است. همزمان روزنامه مذکور در مرحله ای از درج اخبار مربوط نهی و سپس خبر فوق اصلاح می شود. این انتقال و یا توسعه تریبون (از رسانه به دانشگاه) در شرایطی صورت گرفته که اکنون دیگر سلیمی نمین در نظر آن بخشی از افکار عمومی که جذب بحث های وی شده اند، به عنوان سردار منتقدان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شناخته می شود. و شکایتی نیز در همین زمینه در دادسرا بین دانشگاه آزاد و وی در حال پیگیری است.

سلیمی نمین توسط تشکلهای دانشجویی مختلف از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و دفتر تحکیم وحدت گرفته تا جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دعوت می شود تا عملکرد دانشگاه آزاد را در دانشگاههایی نظیر تهران و امیرکبیر و مشهد نقد کند. اما اینکه چرا تشکلهای دانشجویی دانشگاههای دولتی که نقد دانشگاه آزاد را یکی از اولویتهای فعالیتشان قرار داده اند، این روزها فقط از سلیمی نمین به عنوان سخنران نشستهای نقد عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی دعوت می کنند نیز جای سوال دارد؟ موضوعی که خود به خود سیاسی بودن بحث را دامن خواهد زد چرا که به یقین دایره منتقدین دانشگاه آزاد به سلیمی نمین و زاکانی ختم نمی شود. در عین حال مشخص نیست چرا سایر منتقدین مجال طرح بحث نمی یابند؟

از سوی دیگر اینکه چرا تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد نیز نشست های مشابهی برای بررسی یا دفاع یا حتی نقد عملکرد کلی این دانشگاه یا سایر مراکز دیگر آموزش عالی نمی گذارند ، جای تامل است. سوالاتی از این دست بسیار زیاد است که می تواند به روشن شدن ابعاد انتقادها و انگیزه های طرح آن کمک کند.

واقعیت این است که نه تنها دانشگاه آزاد اسلامی بلکه هر مرکز آموزشی و پژوهشی همان طور که نهاد نقد و نظر عالمانه هستند باید نقدپذیر نیز باشند. اما قطعا مرز بین نقد و تخریب باریک است. همانطور که فاصله پاسخگویی و تخریب کوتاه است. و همین نقطه است که منتقد و پاسخگو از یکطرف و برگزار کنندگان نشست ها و رسانه ها از سوی دیگر باید متوقف شوند و تامل کنند و قبل از طرف مقابل از خود بپرسند که هدفشان نقد است ، پاسخگویی است و یا تخریب؟!

برخی از منتقدان دانشگاه آزاد اسلامی که نقدهای اعتراضی نیز دارند و خواستار اصلاحات اساسی در این دانشگاه هستند مواردی مانند "مفسده های مدیریتی" و اتهاماتی بدتر از آن را در مورد شخص مدیریت دانشگاه آزاد مکررا مطرح می کنند ، بدون آنکه بدانند این حوزه گفتمانی ؛ مختص محکمه اتهام و اثبات عناوین مجرمانه است و نه مجلس نقد ضعف ها و ناتوانی مدیریتی افراد.

ضمن اینکه حوزه افکار عمومی، رسانه و حتی خود دانشگاه قطعا بهترین جای طرح سنگین ترین چالش های گفتمانی در عرصه مدیریت بر منابع عمومی یا خصوصی آموزشی در کشور است. در عین حال این گستره قطعا جایگاه طرح اتهام و جرم بستن و دعوی نیست. دقیقا به همین خاطر است که نقدها موثر نمی شوند ، پاسخ ها قانع نمی کنند و نهایتا افکار عمومی نیز نمی تواند سره را از ناسره تشخیص دهد. و همین جاست که نقد و پاسخگویی به ضد خود تبدیل می شوند.

طبعا در نظام اسلامی ما که باید مبتنی بر اخلاق محمدی (ص ) باشد ، نقد کردن دیگران یک حق عمومی است ، اما حتما محکوم کردن و مجرم دانستن دیگران یک حق عمومی محسوب نمی شود. از همین رو نه می توان پذیرفت که منتقدی یک مدیر را قبل از دادگاه صالحه "دارای مفسده مدیریتی" بنامد و نه می توان پذیرفت که مدیری یک منتقد را به صرف اظهاراتش جزو "اراذل سیاسی" خطاب کند. گرچه این دو اشتباه محصول مشترک یکدیگرند!



خواه نا خواه هر قدر که طرح مسائلی مانند مفسده مدیریتی در یک دستگاه در رسانه ها و مراکز مرجعی مانند دانشگاه مطرح شود ، به تدریج در اذهان افراد جامعه عمومی شده و بدون آنکه این مفسده اثبات شود در حد ادعا و نظر باقی می ماند. بدتر اینکه به عنوان واقعیتی فراگیر (در بین سایر سطوح مدیریتی کشور) که هیچ امیدی نیز به اصلاح آن نیست ، جلوه می کند. و البته شاید حقی از یک شخص یا یک دستگاه در افکار عمومی مردم جامعه تضییع شود. طبعا در نظام اسلامی ما که باید مبتنی بر اخلاق محمدی (ص ) باشد ، نقد کردن دیگران یک حق عمومی است ، اما حتما محکوم کردن و مجرم دانستن دیگران یک حق عمومی محسوب نمی شود. از همین رو نه می توان پذیرفت که منتقدی یک مدیر را قبل از دادگاه صالحه "دارای مفسده مدیریتی" بنامد و نه می توان پذیرفت که مدیری یک منتقد را به صرف اظهاراتش جزو "اراذل سیاسی" خطاب کند. گرچه این دو اشتباه محصول مشترک یکدیگرند!

این گفتار خبرگزاری مهر قطعا به منزله دفاع از عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نیست. چه بسا انتقادات فراوانی که در پی نکته گیری از یک فرد به جای نقد یک سیستم نادیده گرفته شده باشد. خبرگزاری مهر در راستای رسالت رسانه ای خود به عنوان نهادی با نگاه امر به معروفی همواره گزارشهای انتقادی خود را در کنار انتشار گزارشهای خبری از فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرده است. اما آنچه بیش ازهر چیز برای رسانه و دانشگاه به عنوان دو نهاد تاثیرگذار درجامعه می تواند حائز اهمیت باشد چیزی جز فرهنگ نقد و بسط روحیه مدنیت نیست. و این فرهنگ مقتضیاتی دارد که بعد از شناخت باید تبدیل به رفتار شود نه قبل از آن!

روزی دانشجویی در اعتراض به تخلف در ضمن برگزاری یک آزمون در یکی از شهرهای کشور تماس گرفت و به خبرنگار مهر گفت که 3 نفر شاهد این تخلف هستند و می خواهند در رسانه ها شهادت دهند که این تخلف صورت گرفته است. خبرگزاری مهر با وجود آنکه موضوع را از طریق مراجع ذی ربط پیگیر شد اما به این دانشجو گفت که رسانه دادگاه نیست و اساسا کار رسانه ای و بهره گیری از فضای رسانه و عرصه پاک افکار عمومی برای به کرسی نشاندن یک ادعای اثبات نشده حقوقی پسندیده نیست.

امروز هم منتقدانی شهادت می دهند که در دانشگاه آزاد اسلامی مفسده مدیریتی حاکم است ، اما نه در محکمه بلکه در دانشگاه و رسانه . دو نهادی که به اندازه ادای فریضه ای مانند امربه معروف و نهی ازمنکر می توانند ایفاگر نقش مثبت اجتماعی باشند و البته به همان اندازه نیز می توانند در نهادینه شدن روشهای نادرست در جامعه تاثیرگذار باشند.

آری دانشگاه دانشگاه است ، رسانه رسانه و دادگاه دادگاه. گفتار حکمت آموز کوتاهی همواره در گوش ما ایرانی ها بوده است که "هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد" ، به نظر می رسد بهتر است به این چنین عباراتی توجه کنیم و با شناخت دقیق از نقد و مختصات آن و همینطور با پایبندی به پاسخگویی و الزامات آن چنان کنیم که ساحت افکار عمومی بیشتر از سوال و ناامیدی مملو از پاسخ روشن و امیدواری شود. ان شاء الله