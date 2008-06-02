تیم دوومیدانی جانبازان و معلولان در تورنمنت تونس شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات هر 4 سال یک بار به منظور کسب آمادگی در مسابقات پارالمپیک به میزبانی کشور تونس برگزار می شود و تا روز 29 خرداد ادامه خواهد داشت.

تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین برای دومین بار است که در این مسابقات شرکت می نماید که در اولین حضور خود موفق شد 11 مدال این بازیها را بدست آورد. همچنین تیمهای کوبا، آلمان، چک اسلواکی، تونس از حریفان جدی تیم ملی ایران محسوب می شوند.

اسامی ورزشکاران اعزامی : جلیل باقری از اردبیل، عبدالرضا جوکار، جواد حردانی، عبدالکاظم صاکی از خوزستان، محمود میرزایی از فارس، مهدی مرادی از زنجان ، فاطمه منتظری ، محمد علی یاری از تهران ، مهرداد کرم زاده از بوشهر ، مهدی اصغری ، سیامک صالح فرج زاده ، جلال خاکزاویه از آذربایجان شرقی، علی الهی از اصفهان، فرزاد سپهوند ، محسن کائدی از لرستان.

سرمربی : بهمن رضایی

مربی : هرمز راد صادقی نیا و مصطفی بهرامی