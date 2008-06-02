جهان امروز نیازمند بازشناسی افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پروفسورعبدالعزیز ساشا دینا، صبح امروز در همایش " آرمانهای امام راحل از تحقق تا تداوم" در تالار ابن سینای مشهد اظهار داشت: جهان امروز نیازمند بازشناسی افکار و اندیشههای الهام بخش و جاویدان امام خمینی (ره) است.
وی با بیان اینکه افکار و اندیشههای انسان ساز امام خمینی (ره) رمز رستگاری جامعه است، بیان داشت: بازشناسی اندیشههای والای امام راحل از ضروریات دنیا به ویژه جهان اسلام است.
وی با تاکید بر تبیین افکار و اندیشههای بنیانگذار انقلاب ادامه داد: در حال حاضر استکبار در تلاش برای زدودن دین از صحنه زندگی عمومی مردم و تعریف آن در چارچوب زندگی شخصی آنان شده است به طوری که جوانان امروز دچار نوعی بحران هویت شده اند.
استاد ویرجینیای آمریکا خاطرنشان کرد: رسالت اصلی اسلام ناب محمدی (ص) انسانی سازی است که امام راحل احیاء کننده آن در عصر حاضر بود.
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