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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

جهان امروز نیازمند بازشناسی افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه ویرجینیای آمریکا گفت: جهان امروز نیازمند بازشناسی افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پروفسورعبدالعزیز ساشا دینا، صبح امروز در همایش " آرمانهای امام راحل از تحقق تا تداوم" در تالار ابن سینای مشهد اظهار داشت: جهان امروز نیازمند بازشناسی افکار و اندیشه‌های الهام بخش و جاویدان امام خمینی (ره) است.

وی با بیان اینکه افکار و اندیشه‌های انسان ساز امام خمینی (ره) رمز رستگاری جامعه است، بیان داشت: بازشناسی اندیشه‌های والای امام راحل از ضروریات دنیا به ویژه جهان اسلام است.

وی با تاکید بر تبیین افکار و اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب ادامه داد: در حال حاضر استکبار در تلاش برای زدودن دین از صحنه زندگی عمومی مردم و تعریف آن در چارچوب زندگی شخصی آنان شده است به طوری که جوانان امروز دچار نوعی بحران هویت شده اند.

استاد ‌ویرجینیای آمریکا خاطرنشان کرد: رسالت اصلی اسلام ناب محمدی (ص) انسانی سازی است که امام راحل احیاء کننده آن در عصر حاضر بود.

کد مطلب 693883

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