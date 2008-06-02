فوتبال در آبادان نمی نمیرد

حافط علی اسناوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: فوتبال ورزش مورد علاقه مردم آبادان است که تحت هر شرایطی جوانان پر شور این شهر را عاشق و شیفته خود کرده است به هیمن علت است که اعتقاد دارم در آبادان فوتبال هرگز نمی میرد .

اسناوندی تاکید کرد: سقوط نفت به لیگ دسته اول برای همه سخت و ناراحت کننده بود اما این واقعیت را باید پذیرفت که ما برای فوتبال زندگی نمی کنیم بلکه این فوتبال است که برای ما ایجاد شور و نشاط بین مردم برگزار می شود .

وی افزود: تجربه سقوط به لیگ دسته اول را برای برنامه ریزی مطلوب برای حضور قدرتمندانه در آینده مدنظر قرار می دهیم تا به یک باشگاه با برنامه در فوتبال کشور تبدیل شویم .

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان گفت: در لیگ دسته اول باشگاه های کشور یکی از اصلی ترین اهداف و برنامه ها ی ما بستن تیمی به مراتب قوی تر و منسجم تر از سالهایی که نفت در لیگ دسته اول رقابت حضور داشت، خواهد بود .

اسناوندی تاکید کرد: قصد داریم در رقابت های لیگ دسته اول با فاصله زیاد صدرنشین شویم وبه لیگ برتر صعود کنیم به همین منظور درصدد جذب بهترین بازیکنان هستیم .