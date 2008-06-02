سفرای خارجی با توانمندی های مازندران آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استاندار ی مازندران صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی این بازدید در استانداری گفت: برای نمایاندن قابلیت ها اقتصادی ، فنی و اجرایی و توانمندی های استان باید در این دو روز از این فرصت استفاده کنیم زیرا دفاع از حیثیت استان و برخورداری از این مراوده به نفع استان است پس همه ما باید کمک کنیم که در تعامل با آنها همه جوانب امر را رعایت نماییم.

ولی الله فرزانه یادآور شد: سفرای خارجی از سد البرز ، سد شهید رجایی ، بندر امیرآباد، مجتمع صدرا، نیروگاه شهید سلیمی نکا و مجتمع عباس آباد بهشهر بازدید می کنند.