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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

سفرای خارجی با توانمندی های مازندران آشنا می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: سفیران کشورهای خارجی به دعوت وزارت نیرو برای بازدید از تاسیسات این وزارت خانه و توانمندیهای استان در روزهای اول و دوم تیرماه از استان مازندران بازدید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استاندار ی مازندران صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی این بازدید در استانداری گفت: برای نمایاندن قابلیت ها اقتصادی ، فنی و اجرایی و توانمندی های استان باید در این دو روز از این فرصت استفاده کنیم زیرا دفاع از حیثیت استان و برخورداری از این مراوده به نفع استان است پس همه ما باید کمک کنیم که در تعامل با آنها همه جوانب امر را رعایت نماییم.

ولی الله فرزانه یادآور شد: سفرای خارجی از سد البرز ، سد شهید رجایی ، بندر امیرآباد، مجتمع صدرا،  نیروگاه شهید سلیمی نکا و مجتمع عباس آباد بهشهر بازدید می کنند.

کد مطلب 693888

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