دانشگاه مهمترین مرکز در حفظ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله راشد یزدی پیش از ظهر امروز در همایش رهپویان ولایت در مشهد در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد افزود: هر انقلابی از لحاظ جامعه شناسی بر چهار رکن مردم، رهبری، تشکیل نیرو و تداوم استوار است.

راشد یزدی اظهار داشت: در اسلام و قرآن نسبت به نقش مردم در جامعه بسیار تاکید شده و اگر مردم نباشند هیچ انقلابی پا نمی گیرد.

استاد حوزه علمیه گفت: در پیروزی یک انقلاب نقش رهبر بسیار مهم است و از مردم بودن، با مردم بودن و برای مردم بودن از ویژگی های یک رهبر است.

راشد یزدی خطاب به دانشجویان افزود: انقلاب کردن آسان است اما نگه داشتن آن سخت است و از شما قشر جوان و دانشجویان تقاضا می کنیم آن انقلابی که پدران شما به دست آوردند را از دست ندهید.

وی مردمی بودن امام خمینی (ره) را دلیل حضور پر شور مردم به ویژه جوانان در طول تاریخ انقلاب عنوان کرد و بیان داشت: جوانان و مشتاقان امروز امام، گرچه نتوانستند زندگی و منش امام را از نزدیک لمس کند اما می توانند از طریق آثار و دست نوشته های امام به اندیشه های والای آن شخصیت روحانی دست یابند.

در ادامه این همایش آیت الله معصومی افزود: هیچ چیز جز محبت برای نگهداشتن مردم و انقلاب موثر تر نیست و تنها چیزی که مردم را به انقلاب جذب کرد و باعث پیروزی آن شد، محبتی بود که از طرف امام خمینی (ره) نسبت به مردم ابراز می شد.

وی دانشجویان را پر و بال عزت امام دانست و تصریح کرد: تا شما دانشجویان هستید این دین و انقلاب هم هست و توصیه من به شما دانشجویان این است که امام و انقلاب را از دست ندهید.

حدود 300 دانشجو از دانشگاه آزاد واحد مشهد و حدود 80 دانشجو از دانشگاههای آزاد واحد قوچان و تربت حیدریه برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) از مشهد عازم تهران شدند.