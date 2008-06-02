کنسولگری فرانسه در اربیل گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، "برنارد کوشنر" روز گذشته درمراسم افتتاح کنسولگری فرانسه در منطقه کردستان عراق اعلام کرد: امروز برای فرانسه و منطقه کردستان عراق روزی تاریخی است.

وزیر امورخارجه فرانسه افزود: ما برای تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیکی بین فرانسه و ایالت کردستان تلاش می کنیم.

وی همچنین وعده داد که دولت فرانسه برای ایفای نقش بیشتر در بازسازی و پیشرفت ایالت کردستان تلاش کند.

از سوی دیگر نیجرفان بارزانی با استقبال از این اقدام فرانسه از دیگر کشورهای اروپایی خواستار مشارکت در بازسازی عراق شد.

"برنارد کوشنر" عصر یکشنبه وارد شهر اربیل شد و با مسعود بارزانی رئیس و نیجرفان بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان دیدار کرد.

وزیرامورخارجه فرانسه شنبه گذشته از امان - پایتخت اردن - به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد.

برنارد کوشنر برای نخستین بار ماه اوت سال گذشته به عنوان اولین سفر یک مسئول بلندپایه فرانسوی از زمان سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 میلادی به عراق وارد بغداد شد و با جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی نخست وزیر و شماری دیگری از مسئولان عراقی دیدار و گفتگو کرد.