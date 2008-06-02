روحانیون باید به ابزار علمی روز مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی حسینی مطلق صبح دوشنبه در گردهمایی روحانیون مستقر این شهرستان در محل اداره تبلیغات اسلامی با بیان اینکه روحانیون مستقر در حفظ و توسعه شعائر اسلامی و دینی ایفا می کنند، خاطر نشان کرد: این امر مسئولیت روحانیون را دو چندان می کند.

وی با اشاره به ایام فاطمیه و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) تصریح کرد: روحانیون باید در این برنامه ها کلیه اقشار جامعه را نسبت به پاسداشت این ایام تشویق کنند.

معاون اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری به برنامه های این اداره در این ایام اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته حضور روحانیون در این چند روز افزایش خواهد یافت.

حجت الاسلام مسعود قربانی معاون اداره تبلیغات اسلامی ساری با تاکید بر اینکه روحانیون باید به ابزار علمی روز برای امور تبلیغی در جامعه مجهز شوند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 20 روحانی مستقر و طرح هجرت به فعالیتهای تبلیغی در مناطق مختلف این شهرستان مشغول هستند.

وی با بیان اینکه روحانیون مستقر با اشاره به فعالیت دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در مقوله فرهنگی افزود: روحانیون باید با آشنایی به علوم روز قادر به پاسخگویی به نیازمدیهای جامعه جوان ما باشند.