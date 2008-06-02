لبنان و سوریه روابط مثالزدنی برقرار می کنند/ گفتگوهای ملی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه النهار،"فرانک والتر اشتاینمایر" وزیر امورخارجه آلمان روزگذشته دربیروت گفت: انتخاب رئیس جمهوری جدید و تشکیل دولت وحدت ملی دو نشانه امید بخش است و در هفته های آتی توافقات به دست آمده در دوحه محقق می شود.

"میشل سلیمان" رئیس جمهوری جدید لبنان در دیدار با "فرانک والتر اشتاین مایر" از تلاش برلین برای محقق شدن تبادل اسرا بین لبنان و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و گفت : لبنان به ادامه حمایت آلمان از حاکمیت لبنان برای بازپس گیری مزارع شبعا و تپه کفرشوبا و همچنین توقف تجاوزات هوایی، دریایی و زمینی اسرائیل امیدوار است.

رئیس جمهوری جدید لبنان درادامه خاطرنشان کرد: جامعه بین الملل از جمله آلمان باید برای حل فراگیر بحران خاورمیانه از جمله حق ملت فلسطین در بازگشت به سرزمین خود تلاش کند.

وی تاکید کرد: گفتگوی بین سران گروه های لبنانی بلافاصله پس از تشکیل دولت جدید آغاز خواهد شد و همه مسائلی را که برسرآن توافقاتی حاصل شد، شامل می شود.

میشل سلیمان درادامه با اشاره به اینکه دمشق آمادگی خود را برای برقراری رابطه دیپلماتیک با لبنان اعلام کرده است، تصریح کرد: لبنان و سوریه در آینده روابط مثال زدنی و نمونه بین کشورهای همسایه خواهند داشت.

همچنین نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز پیش از ظهر روزگذشته درعین التینه بیروت ، اشتاین مایر را به حضور پذیرفت.

وزیرامورخارجه آلمان همچنین با فواد سنیوره مامور تشکیل کابینه جدید لبنان نیز مذاکراتی انجام داد.