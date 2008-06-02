نمایشگاه از هجرت تاریخی تا عروج ملکوتی در بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این نمایشگاه که از امروز با همت این اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی و اداره کل امور کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی برگزارشده است 75 اثر عکس از دوران مبارزات حضرت امام از سال 42 تا زمان ارتحال ملکوتی امام (ره) و 230 عنوان کتاب از آثار حضرت امام و آثار مرتبط با سیره ایشان به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه از هجرت تاریخی تا عروج ملکوتی از 13 تا 17خرداد همه روزه صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 17 تا 20 در محل سالن شهرداری بیرجند برای بازدید علاقمندان دایر است.

برپایی نمایشگاه‌ های مشابه در شهرستان‌های استان، توزیع 25 هزار پوستر، ایجاد ایستگاه‌ های صلواتی در ایام ارتحال، برنامه ‌های شب شعر در شهرستان‌ها و مرکز استان، توزیع دو هزار و 200 بسته فرهنگی برای زائرین حرم امام راحل و ختم قرآن کریم در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان از دیگر برنامه‌ های کمیته فرهنگی ستاد ارتحال امام خمینی (ره) در خراسان جنوبی است.