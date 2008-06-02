عالی ترین آرمان امام خمینی(ره) تحقق برنامه های فرهنگی اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان، صبح امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه از هجرت تا عروج بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز مسئولان امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در راستای تحقق اهداف حضرت امام خمینی(ره) وظیفه دارند برنامه هایی با رویکرد ایجاد پیوند و ممانعت از گسست میان نسل جوان و نسل گذشته که در واقع انقلاب سازان میهن اسلامی ما بودند، برقرار کنند.

وی بر ایجاد یک پیوند پایدار میان جوانان و آیین مبین اسلام و آرمانهای حضرت امام و انقلاب تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌ های فرهنگی متنوع با همکاری اعضای ستاد ارتحال امام (ره) در سطح این استان برنامه ‌ریزی شده است.

افضلیان با بیان اینکه نمایشگاه ‌هایی به همین مناسبت در شهرستانهای استان برپا شده است، خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه‌ ها که در طول ایام سوگواری امام راحل پذیرای بازدید عموم مردم است، صحنه‌ هایی از انقلاب اسلامی و سالهای نخستین بنیانگذاری جمهوری اسلامی توسط امام (ره) تا روزهای ارتحال ایشان به تصویر کشیده شده است.

وی با اشاره به برگزاری نشستهای فرهنگی مختلف به مناسبت سالگرد ارتحال امام (ره) در خراسان جنوبی عنوان کرد: توزیع بسته‌ های فرهنگی بین زائران حرم حضرت امام (ره)، مسابقات فرهنگی مختلف، برنامه ‌های شب شعر همچنین ختم قرآن در سطح کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان از مهم‌ترین برنامه‌ های گرامیداشت نوزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در این استان است.