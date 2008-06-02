به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد مراسم سالانه اهداء جوایز سینمایی شبکه ام‌تی‌وی یکشنبه شب با حضور تعداد زیادی از چهره‌های سرشناس هالیوود در آمفی تئاتر گیبسن لس آنجلس و در نزدیکی محل وقوع آتش‌سوزی در استودیوهای یونیورسال برگزار شد.





جانی دپ برنده دو جایزه ام تی وی شد

دپ با دریافت دو جایزه پیروز بزرگ مراسم امسال جوایز ام‌تی‌وی بود که برندگان آن با رای تماشاگران شبکه تلویزیونی ام تی وی انتخاب می‌شوند. او برای بازی در نقش کاپیتان جک اسپارو "دزدان دریایی کارائیب 3" جایزه بهترین بازیگر کمدی و برای حضور در نقش اصلی موزیکال "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان‌صفت خیابان فلیت" جایزه بهترین شخصیت منفی را برد.

فیلم ماجرایی "ترانسفورماتورها" به کارگردانی مایکل بی که یکی از پرفروشترین فیلم‌های تابستان پارسال بود، جایزه اصلی یا جایزه بهترین فیلم جوایز ام‌تی‌وی را از آن خود کرد و بی گفت از امروز دوشنبه فیلمبرداری دنباله "ترانسفورماتورها" را آغاز می‌کند.

ویل اسمیت برای بازی در نقش یکی از بازماندگان بیماری ویروسی در فیلم افسانه‌ای علمی "من افسانه هستم" برنده جایزه بهترین نقش‌آفرینی یک بازیگر مرد شد و جایزه بهترین بازیگر زن این بخش به الن پیج برای بازی در فیلم "جونو" رسید.

جایزه جدید "بهترین فیلم تابستانی" نیز از آن فیلم ابرقهرمانی "آیرون من" شد که رابرت داونی جونیور ستاره فیلم و جان فاوریو آن را دریافت کردند. زاک افرون برای "اسپری مو" جایزه بهترین نقش‌آفرینی یک بازیگر نوظهور را برد و جایزه بهترین مبارزه به شان فریس و کم گیگاندت برای فیلم "هیچ وقت کوتاه نیا" تعلق گرفت.

جایزه نسل یا جایزه یک عمر دستاورد نیز به آدام سندلر بازیگر آمریکایی رسید که این جایزه را تام کروز به او اعطاء کرد.