شعبه ویژه جنایی در دادسرای کرج راه اندازی شد

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور رسیدگی ویژه به پرونده هایی که از اهمیت خاصی برخوردار هستند و پرونده های سنگین جنایی شعبه جنایی در دادسرای کرج راه اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد: فعال شدن این شعبه و تعیین قاضی مخصوص جرائم سنگین باعث شده است که روند رسیدگی به اینگونه پرونده ها در دادسرا تسریع شده و حکمها نیز قاطعانه تر و سریعتر صادر شود.

این مسئول افزود: یکی از اهداف تشکیل شعبه ویژه جنایی جمع آوری سوابق سارقان متبحر و ترسیم نوع فعالیت آنان و انجام یکسری از اقدامات پیشگیری و هشداری به مردم بوده است.

فرهادی یادآور شد: در گذشته اطلاعات، نحوه عملکرد متخلفان، روحیان مجرمان در حین اجرای جرم، صدور احکام و نوع برخورد قضات در مواقع مختلف، متفاوت بوده است که با راه اندازی این شعبه اطلاعات ویژه دسته بندی شده و یک قاضی به این نوع پرونده ها رسیدگی می کند.