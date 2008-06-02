طرح تلاوت نور در مساجد چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، این طرح در روزهای 13 و 14 و 15 خردادماه با حضور مردم در مساجد چناران برگزار می شود.

همچنین کارگاه نقاشی با عنوان خوش تر از نقش ویژه سالگرد رحلت امام ( ره ) با حضور بیش از 15 نفر از هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی شهرستان در محل کانون هنر در چناران برگزار شد.

در این کارگاه بیش از 30 اثر هنری با تکنیکهای مختلف نقاشی از جمله آبرنگ، گواش و طراحی با موضوع امام ( ره ) خلق شد.

همچنین مسئول ستاد ارتحال امام خمینی(ره) چناران از اعزام 310 زن و 250 نفر مرد چنارانی روز 12 خردادماه جاری با 15 دستگاه اتوبوس به مرقد امام خمینی(ره) خبر داد.

فتح‌الله فانی گفت: هشت نفر از روحانیون در طول مسیر به عنوان مبلغ با برگزاری مراسم قرائت قرآن، زیارت عاشورا و ارائه بسته‌های فرهنگی زائران مرقد مطهر حضرت امام(ره) را همراهی می‌کنند.

وی اظهار داشت: با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه تاکسیرانی، فضای شهر در ایام ارتحال امام خمینی(ره) سیاهپوش خواهد شد.