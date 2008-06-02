پذیرش دانشجو در حوزه علمیه شاهرود 20 درصد افزایش می یابد

زهره شاه آبادی در گفتگو با خبرنگارمهر در شاهرود با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 134 نفر طلبه در قالب شش کلاس درس در این مرکز مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: این تعداد دو ترم مهر و بهمن پذیرش می شوند.
وی با اشاره به نزدیک شدن تعطیلات تابستانی و اوقات فراغت جوانان بیان داشت: حوزه علمیه امام صادق(ع) خواهران شاهرود در نظر دارد کلاسهای مختلف هنری، ورزشی و علمی برگزار کند.
شاه آبادی برگزاری دروه های 198 ساعته تجوید قرآن سطح 2 و 3، تربیت مربی قرآن در سطح 1و 2 را از جمله این کلاسهابرشمرد که با همکاری سازمان تبلیغات استان سمنان در محل مدرسه امام صادق (ع) این شهر برگزار می شود.
به گفته وی، برگزاری دوره های عقاید، مکالمه عربی، احکام، اخلاق، قرآن وتفسیر، نهج البلاغه، خیاطی، خطاطی، بدن سازی از دیگر کلاسها است.
ویتصریح کرد: همچنین در تعطیلات تابستان برگزاری کارگاه آموزشی روان شناختی تبلیغ ویژه مبلغان حوزه ها ی علمیه، ائمه جماعات مدارس، مبلغان دانشگاه و طرح رحمت نیز برگزار خواهد شد.
شاه آبادی با بیان اینکهشرکت برای عموم در کلاسهای تابستانی آزاد است گفت: این کلاسها از 10 تیر ماه سال جاری شروع می شود و دوره هر کلاس دو ماه است.
مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) خواهرانشاهرود، آشنایی جوانان با معارف ناب اسلامی، پرکردن اوقات فراغت جوانان به بهترین نحو را از مهمترین اهداف برگزاری این دوره از کلاسها برشمرد.
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