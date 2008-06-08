کودکان بالای 2 سال مادران زندانی به بهزیستی تحویل داده می شوند

سهراب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مقررات تعریف شده کودکان تا 2 سالگی نزد مادر در زندان می مانند و پس از آن طبق تفاهم نامه منعقد شده به بهزیستی تحویل داده خواهند شد.

وی تصریح کرد: کودکان زیر 2 سال در مهد کودک های موجود در زندانها نگهداری می شوند و اصولا نحوه نگهداری آنان نیز به گونه ای قانونی و بر اساس ضوابط خاص است.

مدیر کل زندانهای استان تهران خاطر نشان کرد: نگهداری این کودکان تا 2 سالگی در محیط زندان به دلیل شرایط خاص کودک و نیاز آن به شیر مادر است اما معتقد هستیم نگهداری کودکان پس از 2 سالگی در محیط زندان به هیچ عنوان جایز نیست.

وی در ارتباط با تعداد کودکان زیر 2 سال که در حال حاضر به دلیل شرایط مادر در زندان بسر می برند گفت : آماری در این خصوص در اختیار ندارم.