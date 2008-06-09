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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۹

"هنر درمانی" ترجمه می‌شود

کتاب "هنر درمانی" به وسیله دلارام کارخیران به فارسی برگردانده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نوشته "دبورا شرودر" - نویسنده آمریکایی - است که در یکی از دانشگاه های آمریکا نیز به تدریس هنردرمانی مشغول است.

دلارام کارخیران درباره انتخاب این اثر برای ترجمه گفت: پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد من درباره سینما و هنر درمانی بود. در جریان تکمیل این پایان نامه و یافتن منابع تازه تصمیم گرفتم به آمریکا سفر کنم که در آنجا با این کتاب آشنا شدم و تصمیم به ترجمه آن گرفتم.

"هنر درمانی" فعلا مراحل اولیه ترجمه را می گذراند.

از دلارام کارخیران سال گذشته مجموعه شش جلدی "ساعت وحشت" نوشته استاین - نویسنده آمریکایی - برای نوجوانان توسط نشر ویدا منتشر شد. "بیا نامرئی باشیم"، "او از زیر ظرفشویی می آید"، "شبح سخنگو" و... عناوین برخی جلدهای این مجموعه است.

کد مطلب 693962

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