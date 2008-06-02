شرکت 91 هزار داوطلب خوزستانی در کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیدمحمد جواد رضوی، صبح امروز در جلسه بهبود جایگاه استان خوزستان در کنکور سراسری با ارائه گزارشی از شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان استان در آزمون سراسری سال 87 اظهار داشت: سال گذشته 78 هزار و 625 داوطلب خوزستانی در کنکور سراسری شرکت داشتند که از این تعداد، 25 هزار و 594 نفر یعنی نزدیک به 33 درصد جذب دانشگاه ها شدند ضمن اینکه امسال آمار شرکت کنندگان مطابق برآوردهای به عمل آمده از مرز 91 هزار نفر خواهد گذشت و به طور قطع تعداد پذیرفته شدگان نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: رتبه استان خوزستان در کنکور سراسری سال 86 نسبت به سال 85 دو رتبه ارتقاء‌ پیدا کرد و اگر به تفکیک رشته ها پرداخته شود استان خوزستان در سال 86 نسبت به سال 85 در گروه علوم تجربی 8 رتبه و در گروه هنر چهار رتبه و در گروه زبان انگلیسی شش رتبه ارتقاء‌ یافته است و برای دومین سال متوالی تعدادی از دانش آموزان خوزستان در بین شرکت کنندگان در کنکور سراسری حائز رتبه تک رقمی شدند.

رضوی افزود: ارتقاء‌ جایگاه استان خوزستان در کنکور سراسری یک امر اتفاقی و تصادفی نبوده است بلکه این پیشرفت مدیون حمایتهای بیدریغ مجموعه استانداری و همکاری رئیس سازمان سنجش کشور و تلاش حوزه متوسطه و گروه کاری ستاد بهبود ارتقاء‌ جایگاه کنکور سراسری در سازمان آموزش و پرورش استان بوده است.

وی گفت: در برنامه های کوتاه مدت اقدام به تشکیل 550 کلاس کنکور در سراسر استان با استفاده از اساتید مجرب کرده ایم و با برگزاری همایش ها،‌ چاپ بروشور و برنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی در سیمای خوزستان در هدایت و راهنمایی داوطلبان کوشش های ارزنده ای به عمل آمده است.

استاندار خوزستان نیز برای ترغیب دانش آموزان به کسب رتبه های برتر کنکور به داوطلبینی که حائز رتبه های تک رقمی شوند، جوایز ارزنده ای اهدا می کند.