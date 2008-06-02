افزایش قیمت چای در کردستان به دنبال پخش شایعات بی اساس بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار صبح امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خطاب به مردم استان کردستان اظهار داشت: مردم به هیچ وجه به این شایعات توجهی نکنند و در زمینه تامین مایحتاج زندگی خود به ویژه چای نگران نباشند.

استاندار کردستان گفت: امروز و به دنبال افزایش قیمت پلکانی چای در بازار استان کمیته ای ویژه ای تشکیل شده و موضوع در حال بررسی است که با مشخص شدن نتایج تصمیمات مقتضی نیز صورت خواهد گرفت.

نجار خاطرنشان کرد: همچنین به سازمانهای ناظر و مرتبط با موضوع نیز دستور داده ایم که با افراد متخلف و کسانی که در مورد تامین ارزاق عمومی مردم اختلال ایجاد می کنند با شدت هر چه تمامتر برخورد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث کاهش هزینه های جاری در سازمانها و ادارات دولتی استان افزود: اعتقاد دولت بر این است که باید هزینه جاری کاهش پیدا کند و سیاست دولت در قبال هزینه های جاری به طور کامل انقباضی است.

استاندار کردستان یادآور شد: سیاست دولت به گونه ای است که در قبال کاهش هزینه های جاری اعتبارات عمرانی را افزایش داده و مدیران ادارات باید با مدیریت صحیح و افزایش بهره وری صرفه جویی های لازم را در حوزه کاری خود اعمال کنند.