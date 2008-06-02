به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم ترسناک درباره زوجی است که در تعطیلات مورد حمله سه مهاجم قرار می‌گیرند. "غریبه‌ها" با بودجه ای در حدود 9 میلیون دلار ساخته شده و برایان برتینو کارگردان آن است.





صحنه‌ای از فیلم "غریبه‌ها"

فیلم کمدی رومانتیک "جنسیت و شهر" ساخته مایکل پاتریک کینگ در نخستین هفته اکران بسیار موفق ظاهر شد و با 7/55 میلیون دلار فروش در 3285 سینما فیلم ماجرایی "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" را شکست داد و صدرنشین شد. این فیلم در عین حال رکورد بهترین افتتاحیه یک کمدی رومانتیک را جابجا کرد. روز جمعه 85 درصد تماشاگران این فیلم، زنان بودند.



"شهر" بر مبنای یک مجموعه تلویزیونی موفق تولید شبکه HBO ساخته شده که پس از شش سال در سال 2004 به پایان رسید. سارا جسیکا پارکر، کیم کاترل، کریستین دیویس و سینتیا نیکسن بازیگران مجموعه تلویزیونی، نقش‌های خود را در فیلم "شهر" تکرار کرده‌اند و داستان درباره دوستی‌ها، روابط و موقعیت کاری چهار زن در شهر نیویورک است.



چهارمین فیلم مجموعه موفق "ایندیانا جونز" به کارگردانی استیون اسپیلبرگ در هفته دوم اکران با از دست دادن 54 درصد تماشاگران در 4264 سینما حدود 46 میلیون دلار به دست آورد و در رده دوم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم به 9/216 میلیون دلار رسیده است.



رده چهارم جدول از آن فیلم ابرقهرمانی "آیرون من" با بازی رابرت داونی جونیر شد که در هفته چهارم نمایش 32 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 3650 سینما 14 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش این فیلم 6/276 میلیون دلار شده است.



فیلم فانتزی "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین" نیز با 43 درصد کاهش در 3801 سینما تقریبا 13 میلیون دلار فروش داشت و مجموع فروش خود را در سه هفته به 7/115 میلیون دلار رساند. کمدی رومانتیک "آنچه در وگاس اتفاق افتاد" با بازی کامرون دیاز و اشتن کوچر این هفته تنها 25 درصد تماشاگران خود را از دست داد.



این فیلم با 8/6 میلیون دلار فروش در 3806 سینما در رده ششم قرار گرفت و مجموع فروش خود را در چهار هفته به 66 میلیون دلار رساند. کمدی "مادر کوچولو" با بازی تینا فی و ایمی پولر این هفته 2/2 میلیون دلار فروش داشت و فیلم هفتم شد. "اسپید ریسر" برادران واچووسکی با 1/2 میلیون دلار در رده هشتم قرار گرفت.



"ندیمه" ساخته پل وایلند دو میلیون دلار فروخت و فیلم نهم شد و رده دهم نیز با یک میلیون دلار به فیلم "از یاد بردن سارا مارشال" با بازی کریستن بل و جیسن سیگل رسید. این هفته مجموع فروش فیلم ها 31 درصد بهتر از موعد مشابه پارسال بود.