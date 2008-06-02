تاریخچه ایران - امارات / امارات، همیشه بازنده ای که باز هم باید ببازد / ایران تنها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه روز حساسی برای فوتبال ملی ایران است. پس از پشت سرگذاشتن روزهایی توام با حاشیه و حرف و حدیث اطراف تیم ملی، امروز قرار است تیم کشورمان برابر امارات صف آرایی کند.

صرف نظر از اینکه چه کسانی قرار است برای تیم بازی کنند و جای چه کسانی خالی است، تیمی که به میدان می رود تیم ملی ماست، تیمی که با شروعی نه چندان مطمئن در مسابقات مقدماتی جام جهانی اهمیت بازی با امارات و بازی های پیش رو را دو چندان کرده است.

توقف در تهران مقابل سوریه و تساوی 2 بر2 مقابل کویت در خاک این کشور، تیم کشورمان را در یکی از آسان ترین گروه های مرحله مقدماتی در قاره آسیا به رده دوم جدول رده بندی نشانده است. این یعنی به گوش رسیدن زنگ خطر و جدی گرفتن بازی های که از دو بازی گذشته حساسیت آن بیشتر است.

امروز میزبان امارات هستیم، تیمی که با برونو متسو گام های نخست را در مرحله مقدماتی جام جهانی محکم برداشته و خود را مدعی صعود از گروهی می داند که ایران سرآمد دیگر تیم های آن است. متسو و شاگردانش با تبلیغات گسترده سعی دارند، خود را قدرت برتر گروه 5 مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا نشان دهند.

تیم ملی فوتبال کشورمان هم برای تکیه زدن بر صدر جدول رده بندی باید در دیدار امروز با حمایت هزاران هوادار علاقمند این تیم را شکست دهد. تیم ملی فوتبال کشورمان برای پیروزی برابر امارات فردا هم تنها نخواهد بود و هواداران و علاقمندان به تیم ملی با حضور در ورزشگاه آزادی به حمایت از ملی پوشان خواهند پرداخت تا این گام بزرگ را با موفقیت بردارند.

همیشه برتر از امارات

تیم ملی فوتبال کشورمان همیشه برتر از امارات بوده و در میادین مختلف موفق به شکست این تیم شده است. نگاهی گذرا به تاریخچه بازی های تیم ملی کشورمان مقابل این تیم از سال 1984 تا به امروز خود گواه این مدعاست:

سال 1984

* ایران 3 - امارات صفر (جام ملت های آسیا)

سال 1988

* ایران یک - امارات صفر (جام ملت های آسیا)

سال 1992

* ایران صفر - امارات صفر (جام ملت های آسیا)

سال 2006

* ایران یک - امارات صفر (بازی دوستانه)

سال 2007

* ایران 2 - امارات صفر (بازی دوستانه)



برنامه دیدارهای این مرحله از مسابقات به شرح زیر است :

دوشنبه - 13/3/87

گروه 1 :

* قطر - چین

جدول رده بندی گروه 1 :

1- استرالیا 4 امتیاز، 2- قطر 3 امتیاز، 3- چین 2 امتیاز، 4- عراق یک امتیاز

( این جدول بدون احتساب نتیجه بازی استرالیا - عراق تنظیم شده است)

گروه 2 :

* ژاپن - عمان

* تایلند - بحرین

جدول رده بندی گروه 2 :

1- بحرین 6 امتیاز، 2- ژاپن 3 امتیاز، 3- عمان 3 امتیاز، 4- تایلند بدون امتیاز

گروه 3 :

* ترکمنستان - کره شمالی

جدول رده بندی گروه 3 :

1- کره جنوبی 5 امتیاز، 2- اردن 4 امتیاز، 3- کره شمالی 4 امتیاز، 4- ترکمنستان بدون امتیاز

گروه 4 :

* سنگاپور - ازبکستان

* عربستان - لبنان

جدول رده بندی گروه 4 :

1- ازبکستان 6 امتیاز، 2- سنگاپور 3 امتیاز، 3- عربستان 3 امتیاز، 4- لبنان بدون امتیاز

گروه 5 :

* ایران - امارات

سوریه - کویت

جدول رده بندی گروه 5 :

1- امارات 4 امتیاز، 2- ایران 2 امتیاز، 3- سوریه 2 امتیاز، 4- کویت یک امتیاز