تأکید رهبران دینی بر گفتگو بدون دستاویز قرار دادن موانع

تفاوتهای دینی و فرهنگی نباید مانعی برای گفتگو باشند

رئیس شورای پاپی عدالت و صلح گفت: تفاوتهای فرهنگی، دینی ، اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی نباید مانعی برای گفتگو و همکاری باشند .

کاردینال رناتو مارتینو رئیس شورای پاپی عدالت و صلح طی یک سخنرانی برای دانشجویان و استاتید دانشگاه پلی تکنیک مارسی گفت: کلیسا معتقد است دانه‌های حقیقت و ارزشهای انسانی در تمام فرهنگها وجود دارد، از این رو گفتگو با تمام فرهنگها برای خیر مشترک تمام انسانها ارزشمند و ضروری است . گفتگو باید به حفظ تمامیت کرامت انسان منتهی شود.

وی اظهار داشت: زندگی اجتماعی عرصه خوبی است که چنین گفتگوهایی اجرایی شوند، به ویژه آنکه چالشهایی که پیش رو داریم در این گفتگوها خود را بیشتر مشخص می کنند.

رئیس شورای پاپی عدالت و صلح تصدیق کرد که گفتگو کافی نیست، این گفتگوها باید به همکاری منتهی شوند و همکاری ابزاری است که روابط بین المللی می تواند از آن برای تضمین درک و وحدت عمل انضمامی میان کشورها، سازمانهای بین المللی و دولتها استفاده کند.

وی همچنین همکاری در توسعه انسانی را وظیفه همه مؤمنان دانست که باید در تمام بخشهای جهان مورد توجه قرار گیرد.

این کاردینال کاتولیک یادآور شد: همکاری بین المللی باید به تعهدی انضمامی و ملموس برای همبستگی منتهی شود.

کاتولیکهای ایرلند خواستار ممنوعیت کامل استفاده از بمب خوشه‌ای شدند

کمیسیون عدالت و امور اجتماعی اسقفهای کاتولیک ایرلند و سازمان ناظر بر تحولات کلیسای کاتولیک روم خواستار ممنوعیت کامل استفاده از بمب خوشه‌ای شدند.

دو سازمان کاتولیک ایرلند طی بیانیه‌ای مشترک پیرو برگزاری همایش بین‌المللی دوبلین برای منع استفاده از بمب خوشه‌ای اظهار داشتند هر گونه اقدام جنگی با هدف تخریب تمام شهرها یا مناطق وسیع به همراه جمعیت آنها جرمی علیه خداوند محسوب می‌شود.

اسقفها و این سازمان امدادی به نقل از آموزه‌های اجتماعی کاتولیک درباره تناسب، وظیفه حفظ شهروندان و موضوعات اخلاقی و انسان دوستی کلیدی خواستار ممنوعیت کامل استفاده از بمبهای خوشه‌ای شدند.

بمبهای خوشه‌ای از طریق هواپیما به زمین پرتاب، پیش از رسیدن به زمین منفجر شده و صدها بمب کوچکتر در یک محدوده وسیع پخش می‌کند، بمبهایی که به زمین رسیده و منفجر نشده‌اند می‌توانند ماهها مخفی بمانند ، براساس آمار سازمان ملل صدها کودک تاکنون روی آنها پا گذاشته یا آن را با اسباب بازی خود اشتباه گرفته و جان خود را از دست داده‌اند.

در این بیانیه مشترک، هر دو گروه ابراز نگرانی کرده‌اند که برخی کشورها به دنبال محدود کردن هر گونه قراردادی در این رابطه بوده و از هیئت شرکت‌کننده در این همایش می‌خواهند در مقابل این تلاشها مقاومت کنند.

این همایش طی روزهای 30 اردیبهشت تا 13 خرداد برگزار شد.

بیش از 100 نفر از نمایندگان کشورهای مختلف برای بحث درباره ممنوعیت استفاده از بمبهای خوشه ای در دوبلین، ایرلند گردهم جمع شده‌اند، اما نمایندگان کشورهایی که این بمبها را تولید می‌کنند چون رژیم صهیونیستی، آمریکا، روسیه و چین در این همایش شرکت ندارند.

بنیاد ایمان تونی بلر افتتاح شد

نخست وزیر سابق بریتانیا روز جمعه 30 می ( 10 خرداد) "بنیاد ایمان" خود را با هدف تقویت درک بین ادیان افتتاح کرد.

تونی بلر نماینده کمیته چهارجانبه در امور خاورمیانه (متشکل از اتحادیه اروپا، روسیه، ایالات متحده، سازمان ملل) و نخست وزیر سابق بریتانی طی سخنرانی در نیویورک گفت: ادیان جهان در قرن بیست و یکم از همان میزان اهمیتی برخوردارند که ایدئولوژی سیاسی در قرن بیستم از آن برخوردار بود.

بلر که سال گذشته پس از 10 سال از قدرت کناره گیری کرداستدلال کرده است که ادیان را باید از دست آنهایی که می خواهند به ایجاد تفرقه کمک کنند نجات داد. بلر گفت: در عصر جهانی شدن مسئله ای مهمتر از درک میان ادیان و فرهنگهای مختلف ، زندگی مسالمت آمیز و ارائه جایگاه شایسته دین وجود ندارد.

در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ایمان آمده است که این بنیاد با هدف ترویج احترام، دوستی و درک میان ادیان بزرگ جهان تأسیس شده است .

بلر که پیش تر انگلیکن بود و سپس به مذهب همسر خود یعنی کلیسای کاتولیک روم ملحق شد تصدیق کرده دین یکی از عواملی بوده که سیاست وی را در در طول قدرت تحت تأثیر قرار داده بود.

بلر تصریح کرد: هیچ امری مهمتر از درک میان ادیان و فرهنگها نیست، خصوصیات جهان در حال تغییر است و دز پی آن جهانی پدید می‌آید که مفهوم وابستگی متقابل در آن رشد می کند. نتیجه این است که ما احساس می کنیم این حس وابستگی متقابل از طریق همزیستی مسالمت آمیزی و همکاری برای حل چالشهای مشترک ضروری است.

این درحالی است که بسیاری تردید دارند بلر در نقش سفیر گفتگوی بین دینی بتواند موفق عمل کرده و در این میان به حمایت سرسختانه و مصمم وی از جنگ بوش علیه عراق اشاره می کنند.

پاپ با رهبران ادیان مختلف استرالیا دیدار می‌کند

بندیکت شانزدهم در اقدامی به نشانه وحدت و نزدیکی ادیان از رهبران و نمایندگان ادیان مختلف خواست هنگام حضور وی برای مراسم روز جهانی جوانان کاتولیک در سیدنی با وی دیدار کنند.

این دیدار که در ماه ژوئیه برگزار می شود دربرگیرنده دیدار پاپ رهبران فرق مختلف مسیحی و رهبران ادیان مختلف است.

اسقف آنتونی فیشر برگزار کننده این مراسم گفت: بسیاری از مردم این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا به جای آنکه این روز را روز جوانان کاتولیک بدانیم آن را روز جهانی جوانان نامگذاری کرده ایم. علت آن است که می‌خواهیم در این مراسم از تمام جوانان برای حضور دعوت کنیم و هرکس بخواهد در فعالیتهای آن سهم شود بتواند از آن سود ببرد. این مراسم را می‌توان بزرگترین مراسم جوانان در استرالیا و حتی بزرگترین مراسم دین‌محور استرالیا تا امروز دانست.

پاپ با رهبران یا نمایندگان مذاهب مسیحی چون انگلیکنها، پروتستانها، ارتدکسها، لوتریها، مشایخی ها و کلیسهای شرقی دیدار می‌کند. در دومین نشست بندیکت با 4 نفر از رهبران سایر سنتهای دینی چون مسلمانان، یهودیان، بودائیان و هندوها دیدار خواهد داشت.

روز جهانی جوانان کاتولیک طی روزهای 15 تا 20 ژوئیه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود حدود 125 هزار نفر به سیدنی سفر کنند.

پاپ از تلاشهای بین‌دینی الکسی دوم تجلیل کرد

پاپ بندیکت شانزدهم در نامه‌ای که توسط رئیس شورای پاپی ترویج وحدت مذاهب مسیحی به پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه ارائه شد اقدامات و ابتکارعملهای الکسی دوم را مورد تقدیر و تجلیل قرار داد.

پاپ بندیکت در نامه خود نسبت به الکسی دوم و کلیسای ارتدکس روسیه و همچنین تعهد به تقویت روابط بین کاتولیک و ارتدکس ابراز احترام کرده است. در متن نامه، بندیکت نسبت به نزدیکی درحال رشد بین‌شان که به واسطه میل مشترک به ترویج ارزشهای حقیقی مسیحیت صورت گرفته ابراز مسرت کرده است.

ژان پل دوم، سلف بندیکت شانزدهم در تحقق میل خود برای دیدار از روسیه پیش از مرگ درسال 2005 ناکام ماند چرا که الکسی دوم و شخصیتهای ارتدکس روسیه با این دیدار مخالفت می‌کردند. درحال حاضر نیز با تلاشهای به وجود آمده در راه رفع مشکلات رهبر هر دو کلیسا، این دو تاکنون دیدار نکرده‌اند. این درحالی است که بندیکت در نامه خود اشاره کرده که روابط دو کلیسا درحال بهبود است.این دو کلیسای برسر تبلیغ دینی کلیسای کاتولیک در سرزمینهای ارتدکس‌نشین روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنشهایی با یکدیگر پیدا کردند.

دیدار اخیر الکسی دوم با شخصیتهای کاتولیک در سفر وی به فرانسه و استقبال وی از اسقف اعظم کاتولیکهای مسکو در تعطیلات کریسمس مورد اشاره پاپ قرار گرفته‌اند. رهبرکاتولیکهای جهان همچنین سفر رئیس شورای پاپی ترویج مذاهب مسیحی به تاتارستان را فرصتی برای رویارویی با مسلمانان دانست که در احترام به حضرت مریم(س) با کاتولیکها و ارتدکسها مشترک هستند.

پاپ خواستار کمک مؤمنان به گرسنگان جهان شد

پاپ بندیکت شانزدهم در آستانه اجلاس غذا که قرار است اوایل ماه آینده میلادی در رم برگزار شود، از مسیحیان سراسر دنیا خواست به تلاشهای بین‌المللی برای حل بحران افزایش قیمت غذا در جهان کمک کنند .

پاپ با اشاره به عشای ربانی مسیحیان گفت: هرکس در این مراسم شرکت کرده باشد نمی تواند نسبت به افرادی که به نان روزانه خود محتاج هستند بی تفاوت باشد.

پاپ آلمانی در مراسم دعای آنجلس که به یادبود تجلی مسیح خوانده می شود به زائران میدان سنت پیتر در رم گفت: این مشکل جدی تر می شود و جامعه جهانی تلاش می کند آن را حل کند.

سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل طی روزهای 3 تا 5 ژوئن اجلاسی را در رم، ایتالیا برگزار می کند تا به بحث درباره دشواری هایی بپردازد که به واسطه افزایش قیمت غذا در سراسر جهان ایجاد شده است.

با اعتراضات و اعتصابهایی که در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه جهان مشاهده می شود این اجلاس به بحث درباره تأثیر غذا بر امنیت و محیط زیست می پردازد.

باارزش‌ترین مجسمه‌های بودایی ویتنام به نمایش درمی‌آیند

مجموعه‌ای از 18 مجسمه بودا که تاریخ ساخت آنها به قرن هفدهم و نوزدهم باز می‌گردد در موزه تاریخ شهر هو چی مین در ویتنام به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویتنام بریج، این مجسمه‌ها بخشی از مجموعه 300 شی‌ء هستند که به موزه تاریخ شهر هوچی مین اختصاص دارند. 200 شی‌ء از این اشیا ارزشمندترین اشیایی هستند که در این کشور وجود دارند.

تاریخ برگزاری این همایش و همچنین تاریخ خاتمه آن تاکنون اعلام نشده است. مجسمه‌هایی که در این موزه به نمایش گذاشته ‌شده‌اند با حمایت صندوق فرهنگ حفظ آثار تاریخی بین ماههای دسامبر سال گذشته تا ماه می امسال مورد ترمیم و مرمت قرار گرفتند.

این صندوق همچنین هزینه مرمت چند پروژه دیگر را چون جشن کایت گروه قومی شام را برعهده گرفته است.از دیگر پروژه‌های ترمیمی این صندوق می‌توان به ترمیم معبد باستانی‌ های هوا اشاره کرد.