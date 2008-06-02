50 درصد از اراضی دیمی همدان خسارت دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد فضلعلی، پیش از ظهر امروز در کارگروه آب، کشاورزی، منابع طبیعی اظهار داشت: طبق برآورد کارشناسان در سال جاری در استان همدان 360 هزار تن گندم تولید می شود که این مقدار نسبت به سال مشابه با کاهش چشمگیر روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه قسمت مرکزی و جنوب شرقی استان همدان با کاهش بارندگی شدیدی روبرو شده و نسبت به بلند مدت 60 درصد کاهش بارندگی داشته است، تصریح کرد: طبق آخرین آمار بارندگی در فصل زراعی جاری استان همدان 178 میلیمتر بوده است.

فضلعلی با اشاره به از بین رفتن 85 درصد محصولات دیم به علت خشکسالی، اظهار داشت: با پیگیری و سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان 3 واحد 5 هزار راسی گاو شیری در ملایر، کبودرآهنگ و رزن به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و پشتیبانی امور فرهنگی استان همدان گفت: تا پایان خرداد ماه باید تمامی مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

وی خاطر نشان کرد: تبدیل سیستم آبیاری سنتی پیشرفته، ایزوله کردن کانالهای انتقال آب و تامین استخر های آبی از اقدامات انجام شده جهت پیگیری مشکلات در دوران خشکسالی است.