انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از توجه ویژه به موضوع «گردشگری دسترسپذیر» در فرآیند استانداردسازی هتلها و مراکز اقامتی خبر داد و گفت: مناسبسازی امکانات گردشگری تنها مختص افراد دارای معلولیت نیست، بلکه سالمندان، زنان باردار و سایر افرادی را که با محدودیتهای فیزیکی مواجه هستند نیز شامل میشود.
وی با اشاره به رویکردهای جدید در استانداردسازی هتلها و مراکز اقامتی اظهار کرد: در فرآیند استانداردسازی، دو موضوع مهم را به طور جدی دنبال میکنیم که یکی از آنها توجه به گردشگری سبز، صرفهجویی در مصرف انرژی و رعایت استانداردهای زیستمحیطی است.
وی افزود: رویکرد دوم، موضوع دسترسپذیری مراکز اقامتی برای افرادی است که دارای محدودیتهای فیزیکی هستند. تلاش ما این است که امکانات و زیرساختهای مراکز اقامتی به گونهای طراحی و مناسبسازی شود که همه اقشار جامعه بتوانند از ظرفیتهای گردشگری و اقامتی کشور استفاده کنند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی با تأکید بر اینکه مفهوم گردشگری دسترسپذیر نباید صرفاً به افراد دارای معلولیت محدود شود، گفت: گروههای مختلفی از جامعه از جمله سالمندان و زنان باردار نیز ممکن است در استفاده از برخی فضاها و خدمات گردشگری با محدودیت مواجه باشند و باید این موضوع در طراحی و استانداردسازی مراکز اقامتی مورد توجه قرار گیرد.
محسنیبندپی ادامه داد: هدف ما این است که در ابعاد مختلف، شرایط استفاده آسانتر و مناسبتر از واحدهای اقامتی برای عموم مردم فراهم شود و استانداردسازی مراکز اقامتی به سمت پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه حرکت کند و توجه همزمان به الزامات زیستمحیطی و دسترسپذیری، از رویکردهای مهم در ارتقای کیفیت خدمات اقامتی است و میتواند زمینه را برای بهرهمندی عادلانهتر آحاد جامعه از ظرفیتهای گردشگری کشور فراهم کند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی تأکید کرد: توسعه گردشگری دسترسپذیر، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، به معنای فراهم کردن فرصت برابر برای استفاده از امکانات گردشگری است و این موضوع در فرآیند استانداردسازی مراکز اقامتی مورد توجه قرار گرفته است.
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