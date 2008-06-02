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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

اعزام 40 مددجوی کمیته امداد امام همدان به زیارت عتبات عالیات

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: 40 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان به زیارت عتبات عالیات اعزام شدند.

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این افراد در قالب دومین مرحله از اعزام کاروان ابرار جهت زیارت عتبات عالیات به کشور عراق اعزام شدند.

وی اظهار داشت: کاروان ابرار را دو نفر از امدادگران، یک نفر مدیر کاروان و یک روحانی همراهی می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان تصریح کرد: مددجویان اعزامی در طول هفت روز اقامت در عراق به کربلای معلی و نجف اشرف مشرف خواهند شد.

مهدی فضلی یادآور شد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان جهت اعزام این مرحله از مددجویان به عتبات عالیات بیش از 150 میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی کرده است.

کد مطلب 694023

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