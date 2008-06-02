اعزام 40 مددجوی کمیته امداد امام همدان به زیارت عتبات عالیات

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این افراد در قالب دومین مرحله از اعزام کاروان ابرار جهت زیارت عتبات عالیات به کشور عراق اعزام شدند.
وی اظهار داشت: کاروان ابرار را دو نفر از امدادگران، یک نفر مدیر کاروان و یک روحانی همراهی میکند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان تصریح کرد: مددجویان اعزامی در طول هفت روز اقامت در عراق به کربلای معلی و نجف اشرف مشرف خواهند شد.
مهدی فضلی یادآور شد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان جهت اعزام این مرحله از مددجویان به عتبات عالیات بیش از 150 میلیون ریال اعتبار پیشبینی کرده است.
نظر شما