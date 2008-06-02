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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

دیدارهای دوستانه فوتبال/

پیروزی هلند و انگلستان / سوئد مغلوب اوکراین شد

پیروزی هلند و انگلستان / سوئد مغلوب اوکراین شد

دیدارهای دوستانه فوتبال دیشب و بامداد امروز با پیروزی تیم های ملی فوتبال هلند و انگلستان و شکست اوکراین مقابل سوئد پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال هلند که یکی از مدعیان قهرمانی در مسابقات فوتبال جام ملت های اروپاست، شب گذشته در ورزشگاه فاینورد روتردام به دیدار ولز رفت و با ارائه یک بازی برتر موفق به شکست 2 برصفر مهمان خود شد. برای تیم ملی فوتبال هلند در این بازی آرین روبن (35) و وزلی اشنایدر (54) گلزنی کردند.

نارنجی پوشان هلند که در گروه C مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا با تیم های فرانسه، ایتالیا و رومانی هم گروه هستند، نخستین بازی خود در این رقابت ها را روز دوشنبه هفته آینده مقابل تیم ملی ایتالیا انجام می دهند.

دیشب همچنین تیم ملی فوتبال انگلستان در یک بازی خارج از خانه موفق به شکست 3 برصفر تیم ملی ترینیداد و توباگو شد. گل های شاگردان کاپلو را در این بازی گرت بری (13) و جرمین دفو (16 و 49) به ثمر رساندند.

در یکی دیگر از بازی های جذاب دیشب تیم ملی سوئد در خانه با یک گل مغلوب اوکراین شد. تک پیروزی بخش اوکراین را در این بازی نازارنکو در دقیقه 82 به ثمر رساند.

نتایج سایر دیدارهای دوستانه دیشب به شرح زیر است :
* هلند 2 - ولز صفر
* سوئد صفر- اوکراین یک
* لهستان یک - دانمارک یک
* ارمنستان صفر- یونان صفر
* بوسنی یک - آذربایجان صفر
* ترینیداد و توباگو صفر - انگلستان 3

کد مطلب 694025

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