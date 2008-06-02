معرفت و فرهنگ حضرت زهرا (س) نیازمند ترویج بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اشرف جواهری پیش از ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه مشاور استاندار همدان با بیان اینکه تمامی زنان جامعه باید در پیشبرد اهداف نظام مقدس مردم ایران اسلامی نقش‌آفرینی کنند، اظهار داشت: حضور و نقش زنان در بحث‌های تربیتی از جایگاه با اهمیتی برخوردار است که می‌تواند سلامت جامعه را ضمانت کند.

مسئول دفتر امور زنان و خانواده منطقه غرب کشور، از مشاوران امور بانوان فرمانداری‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل و ارگان‌ها درخواست کرد تا با بهره‌گیری از سیره حضرت زهرا (س) در تمامی عرصه‌های جامعه و گره‌گشایی از کار مردم همسان با مردان جامعه حرکت کنند.

جواهری نقش زنان در تحکیم و توانمندسازی خانواده را تحکیم و توانمندسازی جامعه برشمرد و گفت: زنان ما نباید از توانمندسازی و سلامت اجتماعی خانواده غافل باشند زیرا سلامت خانواده باعث تحکیم و تعالی جامعه است.

استاندار همدان نیز در این جلسه حضور زنان در مسائل اجتماعی و تربیتی را اثربخش دانست و گفت: زنان جامعه ما با پذیرش مسئولیت‌ها و نگاه عمیق‌تر به مسائل تربیتی و اجتماعی می‌توانند تأثیر بسیار زیادی در تربیت اسلامی و دینی داشته باشند.

بهروز مرادی از زنان ایرانی به عنوان بهترین و عفیف‌ترین زنان دنیا یاد کرد و گفت: زنان جامعه ما می‌توانند الگویی برای زنان غربی باشند و در تربیت و ساختن جامعه‌ای سالم با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) نقش آفرین باشند.

وی گفت: حضرت امام (ره) اسلام‌شناسی بزرگ بود که زنان را محور تمدن‌ساز بشری در خانواده و اجتماع می‌دانست و متأسفانه تلفیق این نقطه را هنوز نتوانسته‌ایم خوب تعریف کنیم.

استاندار همدان از حضرت زهرا (س) به عنوان بزرگترین زن ترویج دهنده دین اسلام یاد کرد و گفت: زنان جامعه ما هم باید برای رسیدن به جامعه سالم و معنوی در ترویج دین اسلام و تربیت و سازندگی اخلاقی تلاش کنند.

مرادی اظهار امیدواری کرد با همکاری کلیه فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی بتوان از همکاری و مشورت بانوان در راستای پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت برای ایجاد جامعه‌ای سالم‌تر بهره‌مند شد.

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده نیز در این جلسه ضمن ارائه راهکارهای مناسب برای بهره‌گیری از زنان و بانوان در راستای سیاست‌های نظام و دولت خدمتگزار برای حضور زنان در مسائل اجتماعی و تربیتی درخواست مساعدت و هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی استان را نمود.

پروین ریعان یکی از مهمترین مشکلات حوزه امور زنان و خانواده را کمبود اعتبارات این بخش دانست.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک شاهد حضور زنان برای تشکیل کارگروه‌های زنان و خانواده با حضور استاندار و معاونان خواهیم بود تا بتوانیم تأثیر اجتماعی و تربیتی زنان را بیشتر در جامعه شاهد باشیم.

در این جلسه پروین ریعان به عنوان مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده معرفی شد و از تلاش‌های موسوی تقدیر و تشکر به عمل آمد.