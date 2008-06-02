استرس بازیکنان از بین رفته است/بازی در تهران انجام می شود

حسین چرخابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: در بازی رفت سپاهان نوین، بازی بسیار خوبی را ارائه داد اما موقعیتهای گلزنی زیادی را از دست دادیم و چه بسا اگر این موقعیتها نصیب بازیکنان با تجربه استیل آذین شده بود به گل دست پیدا می کردند اما استرس ناشی از کم تجربگی و جوانی سبب شد به پیروزی دست پیدا نکنیم.

وی عنوان کرد: در شرایط حاضر مطمئن باشید استرس بازیکنان ما از بین رفته است و حتی در ورزشگاه شهید دستگردی تهران مقابل استیل آذین گلزنی خواهند کرد.

چرخابی یادآور شد: در بازی رفت قرار بر این بود در ورزشگاه صافییه مبارکه بازی کنیم اما متاسفانه در حالیکه 14 بازی در آن ورزشگاه به مصاف حریفان خود رفته بودیم از سوی فدراسیون تائید نشد و مجبور به بازی در ورزشگاه فولادشهر شدیم که دور از انصاف بود و حق تیم ما ضایع شد.