فقط به المپیک فکر می کنم / سطح فنی مسابقات آذربایجان بالا نبود

بهزاد خداداد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: مسابقات تکواندو آذربایجان در سطح فنی خوبی برگزار شد اما به نظر من می توانستیم در مسابقاتی با کیفیت بهتر شرکت کنیم چرا که در این رقابت ها آن طور که باید و شاید محک نخوردیم.

وی در مورد مبارزات خود در مسابقات تکواندو آذربایجان گفت: در چهار مبارزه به میدان رفتم که حریفانی ازگرجستان، آذربایجان، ترکیه وحریفی دیگر از کشور میزبان را شکست داده و به مدال طلا دست یافتم اما با این وجود باید بیشتر تمرین کنم چرا که تا کسب مدال در المپیک پکن خیلی فاصله دارم.

خداداد در مورد آسیب دیدگی خود گفت: این آسیب دیدگی ها جزیی است که در هر مسابقه ای پیش می آید و مشکل ساز نخواهد شد. در حال حاضر می توانم بدون مشکل همانند گذشته و پابه پای دیگر نفرات تیم ملی تمرین کنم.

فینالیست سه دوره رقابت های جهانی در پایان پیرامون مسابقات تکواندو لیگ برتر در فصل پیش رو گفت: تا کنون از تیم مس کرمان هیچ تماسی با من گرفته نشده است. در شرایط فعلی به لیگ فکر نمی کنم، تنها هدفم حضور در المپیک است و غیر از تمرینات فشرده هیچ برنامه یا فکری ندارم. نمی خواهم شانس موفقیت در المپیک را به راحتی از دست بدهم.