فقط به المپیک فکر می کنم / سطح فنی مسابقات آذربایجان بالا نبود

وی در مورد مبارزات خود در مسابقات تکواندو آذربایجان گفت: در چهار مبارزه به میدان رفتم که حریفانی ازگرجستان، آذربایجان، ترکیه وحریفی دیگر از کشور میزبان را شکست داده و به مدال طلا دست یافتم اما با این وجود باید بیشتر تمرین کنم چرا که تا کسب مدال در المپیک پکن خیلی فاصله دارم.
خداداد در مورد آسیب دیدگی خود گفت: این آسیب دیدگی ها جزیی است که در هر مسابقه ای پیش می آید و مشکل ساز نخواهد شد. در حال حاضر می توانم بدون مشکل همانند گذشته و پابه پای دیگر نفرات تیم ملی تمرین کنم.
فینالیست سه دوره رقابت های جهانی در پایان پیرامون مسابقات تکواندو لیگ برتر در فصل پیش رو گفت: تا کنون از تیم مس کرمان هیچ تماسی با من گرفته نشده است. در شرایط فعلی به لیگ فکر نمی کنم، تنها هدفم حضور در المپیک است و غیر از تمرینات فشرده هیچ برنامه یا فکری ندارم. نمی خواهم شانس موفقیت در المپیک را به راحتی از دست بدهم.
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