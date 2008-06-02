تولید فیلم مستند پژوهشی "هفت" در بیرجند آغاز شد

سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اعلام این خبر افزود: موضوع این فیلم قداست عدد هفت در زندگی امام خمینی (ره) می باشد که به شکل مستند پژوهشی توسط این هنرمند جوان استان ارائه خواهد شد.

حسین عباس زاده در خصوص اقدامات حمایتی این حوزه از هنرمندان تصویری گفت: کلیه هنرمندان فعال در زمینه هنرهای تصویری می توانند با ارائه طرح های پیشنهادی، پس از تایید شورای فیلم حوزه هنری استان از کلیه امکانات و حمایت های مادی و معنوی این مرکز فرهنگی برخوردار شوند.

وی در ادامه به برگزاری چهارمین جشنواره کوتاه دینی رویش حوزه هنری کشور در آبان ماه سال جاری اشاره کرد و حمایت خود را از کلیه هنرمندان استان جهت شرکت در این جشنواره اعلام نمود.

عباس زاده در تشریح هنر دینی به سخن مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: " نباید تصور کرد هنر دینی آن است که حتما یک داستان دینی را به تصویر بکشد یا از یک مقوله دینی صحبت کند هنر دینی آن است که بتواند معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر آن در بین انسانها همت گماشته اند و جانهای پاکی را در راه نشر این حقایق نثار شده است، نشر بدهد".