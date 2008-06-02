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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

استاد دانشگاه آزاد رشت:

امام خمینی (ره) به ولایت و نهضت حسینی (ع)مفهومی تازه داد

رشت - خبرگزاری مهر: مظاهر زمانی نعمت سرا گفت: امام راحل با آغاز نهضت اسلام، گرد و غبار تحریف و توجیه را از چهره دین زدود و به ولایت و نهضت حسینی مفهوم تازه ای داد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام خمینی (ره) با قدرت ایمان صبر و استقامت، جهان به ویژه اسلام را زنده و متحول کرد.

وی همچنین افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی نقش بزرگی در ایجاد و شکل دادن تاریخ انقلاب اسلامی داشت به طوری که کلیه تئوری های سیاسی و فلسفی را از نو تعریف کرد.

زمانی بیان داشت: حضرت امام خمینی(ره) با به وجود آوردن انقلاب اسلامی مستضعفان عالم را عاشق اسلام کرد و سبب زنده شدن وحدت و یکپارچگی و روحیه ظلم ستیزی در جهان شد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ترویج بیش از پیش و همه جانبه شخصیت امام خمینی (ره) و ترویج اندیشه‌های ایشان از ضرورتهای جامعه در زمان کنونی است.

زمانی با تاکید بر اینکه همه باید نسل امروز جامعه را با اندیشه‌های ناب امام راحل آشنا کنند، افزود: استکبار جهانی درصدد است نسل جوان ما را از اهداف و آرمانهای بزرگ بنیانگذار انقلاب اسلامی دور کند.

کد مطلب 694051

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