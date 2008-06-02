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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۸

در دانشگاه بیرجند؛

راهکارهای توسعه ورزش والیبال در دانشگاه های کشور بررسی می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: اولین سمینار علمی توسعه ورزش والیبال در دانشگاه های کشور 20 خرداد در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هدف از برگزاری این سمینار افزایش سطح دانش مربیان والیبال دانشگاه ها، ارتباط موثر و کارآمد با انجمن والیبال اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تثبیت جایگاه مناسب و شایسته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند در بین دانشگاه ها، ارتباط موثر و علمی با هیئت والیبال استان و ایجاد زمینه همکاری های مشترک علمی و عملی است.

این سمینار با همکاری انجمن والیبال اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور 60 نفر از صاحب نظران و کارشناسان ورزش والیبال کشور و استادان مبرز دانشگاهی در محل سمعی و بصری دانشکده علوم دانشگاه بیرجند خواهد شد.

دانشگاه بیرجند از نظر امکانات و فضاهای ورزشی در زمره دانشگاه های سطح یک کشور است به گونه ای که اولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خراسان جنوبی در این دانشگاه در حال تأسیس است.

چندی پیش نیز اولین همایش استانی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تالار علامه فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانس دانشگاه بیرجند برگزار شد.

کد مطلب 694053

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