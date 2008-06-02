4500 میلیون ریال برای مقابله با خسارت سرمازدگی سرایان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند محمدرضا ابراهیم زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در اولین روزهای برف و یخبندان در سال گذشته ستاد ویژه امداد رسانی به منظور برنامه ریزی بهتر و ساماندهی و اقدامات اساسی برای کمک رساندن به کشاورزان خسارت دیده انجام داده است.

مدیر جهاد کشاورزی سرایان افزود: ‌تا کنون برای کشاورزان و به منظور هرس فنی و اصلاحات و احیاء باغات و ضعف باغات غیراقتصادی چندین کارگاه و کلاس آموزشی تشکیل شده است که شرکت کنندگان آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

وی همچنین افزود: حدود 800 هکتار از باغات انار شهرستان سرایان توسط سه اکیپ ده نفری مجهز به اره موتوری کف بر شده است.

ابراهیم زاده در خصوص مبارزه با کرم خراط اظهار داشت: جلسات متعددی با کشاورزان روستاهای آلوده به این آفت گرفته شده است و 12 هزار اصله درخت آلوده هرس شده است.

به گفته وی میزان شاخه های آلوده در این شهرستان 500 تن می باشد که همگی آن ها سوزانده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سرایان افزود: ‌تا کنون بیش از چهار هزار و 500 میلیون ریال برای جبران خسارت سرمازدگی و مبارزه با کرم خراط در این شهرستان هزینه شده است و 433 تن علوفه یارانه ای به ارزش 419 میلیون ریال بین خسارت دیدگان توزیع شده است.

وی خرید دام مازاد را چهار هزار و 713 رأس به مبلغ دو هزار و 540 میلیون ریال اعلام کرد.