اولین جشنواره پژوهشی - تحقیقی "ویان" در کرج برگزار می شود

علی احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مدیریت پژوهش های اقتصادی شهری شهرداری در نظر دارد به منظور افزایش مشارکت شهروندان و اندیشمندان در حوزه مدیریت و پژوهش های اقتصادی شهری اولین جشنواره پژوهشی و تحقیقی ویان را در کرج برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره برترین مطالعات و پژوهش ها انتخاب و پس از آن به صورت مقاله در اختیار مدیران گذاشته و به این افراد برتر جوایز ارزنده اهدا می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: هدف از این حرکت علمی و پژوهشی ایجاد مرکز تبادل فکرها و اندیشه ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت شهری، معرفی توانمندی های علمی و پژوهشی شهرداری کرج، شناسایی و جذب متخصصان و کارشناسان متناسب با نیاز شهر، بهره گیری از فرصت ها و پیشگیری از تهدیدات و مشارکت عمومی در اداره شهر بوده است.