برگزاری اولین جلسه سرشماری عشایر کوچنده در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اسماعیل عامری گلستان صبح امروز در جلسه سرشماری عشایر استان خوزستان اظهار داشت: در طرح سرشماری عشایر، خانوارهای عشایری استان که اغلب در مناطق ایذه، مسجد سلیمان، لالی، باغملک و اندیکا حضور دارند، مورد سرشماری قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این تعداد دیگری از عشایر استان خوزستان در مناطق عشایری دزفول، اندیمشک و شوش هستند که سرشماری میشوند.
عامری گلستان با اشاره به اینکه درحال حاضر عمده عشایر استان خوزستان در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری به سر میبرند، تصریح کرد: پیشبینی میشود عشایر باقیمانده در مناطق استان، حدود هفت تا هشت هزار خانوار باشند که پس از سرشماری آمار دقیق آنها مشخص و اعلام میشود.
وی خاطرنشان کرد: البته برخی از عشایر استان هم درون کوچ هستند و در درون استان جابجا میشوند که طرح سرشماری مشمول این عشایر نیز میشود.
عامری همکاری عشایر با آمارگیران در دوره سرشماری را از الزامات و نیازهای اساسی اجرای طرح برشمرد و افزود: همچنین مقرر شد تجهیزات، نیروی انسانی و خودروی مورد نیاز برای سرشماری از سوی دستگاه های مختلف تامین شود و در اختیار عوامل اجرایی طرح قرار گیرد.
براساس این گزارش از اواخر تابستان تا اواسط فصل بهار به مدت هشت ماه از سال، استان خوزستان میزبان بالغ بر 28 هزار خانوار عشایری از استانهای همجوار است.
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