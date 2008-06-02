150 میلیارد ریال برای مکانیزه کردن آبیاری در بخش کشاورزی اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از عمده ترین مشاغل در استان کرمان بخصوص در مناطق جنوبی استان کشاورزی است استفاده از این تسهیلات فرصتی طلایی برای حل مشکل کم آبی در استان کرمان است.

وی با اشاره به اینکه 75 درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی استان کرمان به هدر می رود، تصریح کرد: دلیل عمده هدر رفت آب استفاده از روشهای آبیاری سنتی و غرق آبی است.

استاندار کرمان اظهار داشت: در این طرح 50 درصد از هزینه طرح آبیاری تحت فشار به صورت وام بلاعوض و 50 درصد به صورت تسهیلات کم بهره در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی یکی دیگر از راههای صرفه جویی در مصرف آب در استان کرمان را جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز و برداشت از سفره های آب زیر زمینی و پمپ چاههای غیر مجاز موجود دانست.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد: برای حل مشکل کم آب در برخی نقاط استان حفر 12 حلقه چاه عمیق در دستور کار قرار گرفته است.