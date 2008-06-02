بودجه باشگاه صنعت مس در فصل جاری سه میلیارد تومان برآورد شده است

نیک نفس در گفتگو با مهر گفت: باشگاه صنعت مس کرمان در مجموع 52 رشته ورزشی را تحت پوشش دارد که در مجموع این رشته های ورزشی 12 میلیارد تومان در سال جاری هزینه می کند که فوتبال نیز یکی از این تیمها محسوب می شود و طبق برنامه های ارائه شده بودجه تیم فوتبال صنعت مس کرمان نیز حدود سه میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به پروژه های عمرانی باشگاه در بخش ورزش تصریح کرد: یکی از سیاستهای باشگاه پیگیری پروژه های عمرانی در سال جاری است که بودجه این طرحها جداگانه تعیین می شود.

نیک نفس گفت: سقف قرار داد بازیکنان تیم مشخص شده است و باشگاه مس نیز قصد جذب ستارههای ظاهری و بستن قراردادهای بالا و بازارگرمی بعضی بازیکنان را ندارد و هدف باشگاه بازیکن سازی و استفاده از بازیکنان بومی استان در آینده نزدیک است.