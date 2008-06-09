استادیار دانشگاه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: تحقق این امر به صرفه جویی در نهاده ارزشمندی نظیر آب و افزایش عملکرد تولید منجر خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی در کشور افزود: واقعیت آن است که ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است و بر این اساس، برنامه ریزی‌ها باید با در نظر گرفتن این امر صورت گیرد.

اصفهانی همچنین بیان داشت: هم اکنون ‪ ۶۰‬درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی از طریق آبهای زیرزمینی تامین می‌شود که برای تقویت و جلوگیری از کاهش سطح سفره‌های آب زیر زمینی باید فعالیتهای مهمی نظیر آبخیزداری و آبخوانداری مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه صرفه جویی را استفاده بهینه از منابع موجود در برنامه ریزی ها دانست و تصریح کرد: بهره برداری حداکثری از حداقل منابع به عنوان اصل اساسی اقتصادی باید در برنامه ریزی‌ها لحاظ شود.