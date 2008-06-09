  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹

استاد یار دانشگاه گیلان:

انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع برای صرفه جویی در مصرف نهاده ها ضروری است

رشت - خبرگزاری مهر: دکتر مسعود اصفهانی گفت: انتقال سریع یافته های تحقیقاتی به مزارع و عرصه‌های تولیدی برای صرفه جویی در مصرف منابع و نهاده‌های تولید ضروری است.

استادیار دانشگاه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: تحقق این امر به صرفه جویی در نهاده ارزشمندی نظیر آب و افزایش عملکرد تولید منجر خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی در کشور افزود: واقعیت آن است که ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است و بر این اساس، برنامه ریزی‌ها باید با در نظر گرفتن این امر صورت گیرد.

اصفهانی همچنین بیان داشت: هم اکنون ‪ ۶۰‬درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی از طریق آبهای زیرزمینی تامین می‌شود که برای تقویت و جلوگیری از کاهش سطح سفره‌های آب زیر زمینی باید فعالیتهای مهمی نظیر آبخیزداری و آبخوانداری مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه صرفه جویی را استفاده بهینه از منابع موجود در برنامه ریزی ها دانست و تصریح کرد: بهره برداری حداکثری از حداقل منابع به عنوان اصل اساسی اقتصادی باید در برنامه ریزی‌ها لحاظ شود.

کد مطلب 694076

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها