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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

دشمنان درصددند حقیقت وجود امام (ره) در جهان درک نشود

ساری - خبرگزاری مهر : یک سردار دوران دفاع مقدس و معاون سابق وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: دشمنان در صدد هستند تا حقیقت وجود و افکار و اندیشه های امام راحل در جهان درک نشود.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سردار اسحاق صلاحی کوجور روز دوشنبه در آیین گرامیداشت سالگرد امام راحل در مسجد جامع نوشهر افزود: دشمنان قصد دارند تا الگوی حکومت شیعی و اسلامی مانند ایران در جهان شکل نگیرد و تمامی توطئه های آنها علیه نظام جمهوری اسلامی ناموفق بوده است.

وی خاطرنشان کرد: حقیقت خورشید تابناکی مانند امام راحل را نباید فراموش کنیم و باید پذیرای این واقعیت عظیم در همه عرصه های زندگی باشیم.

صلاحی کوجور بیان داشت: امام امت، حکومت اسلامی را جایگزین طاغوت کرد و خدا را محور اصلی انقلاب اسلامی قرار داد.

وی آینده نگری، اقتضایی بودن و انعطاف پذیری و سیستمی بودن را از جمله ویژگی های ممتاز امام راحل بر شمرد و گفت: این ویژگی ها بنیانگذار انقلاب اسلامی را از دیگر رهبران سیاسی متمایز می کند.

معاون سابق وزیر رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: اصلاح قانون اساسی تشکیل سپاه و بسیج ازدیگر ابداعات و نوآوریهای امام راحل بوده است.

وی بیان داشت: حضرت امام بر اساس مقتضیات زمان، حرکت و رهبری می کند و بسیاری از تصمیمات دوران امامت وی بیانگر این مطلب است.

صلاحی بر لزوم حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ترویج و انتقال صحیح آرمانهای امام راحل به جامعه تاکید کرد.

در این آیین شمار زیادی از مردم و مسئولان منطقه شرکت داشتند. 

کد مطلب 694087

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