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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

در سالگرد ارتحال امام/

انجمن کلیمیان تهران تجدید میثاق با امام(ره) را مورد تأکید قرار داد

انجمن کلیمیان تهران تجدید میثاق با امام(ره) را مورد تأکید قرار داد

انجمن کلیمیان تهران طی بیانیه‌ای فرارسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی را تسلیت گفته و تجدید میثاق جاودان خود با ملت ایران را مورد تأکید قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن کلیمیان تهران، در این بیانیه آمده است: امام بزرگوار با تأکید مکرر خود بر همراهی ایرانیان موحد در مبارزه با الحاد، محور مناسبی را برای همدلی و اتحاد تمامی ایرانیان خداجو بنا کردند و راهی برای برقراری صلح و عدالت گشودند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: ایرانیان کلیمی با پایبندی کامل به تعالیم حضرت موسی همواره با سایر ایرانیان در جهت اجرای تعالیم معنوی امام گام برمی دارند و در پیروی از جانشین ایشان مقام معظم انقلاب با هموطنان خود همراه هستند.

انجمن کلیمیان تهران تصریح کرده است که ایرانیان کلیمی همگام با سایر ایرانیان با شرکت در مراسم رحلت امام بر میثاق جاودان خود با ملت ایران پافشاری می کنند.

کلیمیان تهران ابراز امیدواری کردند که ملت ایران در ادامه راه امام بزرگوار در تمام صحنه ها پیروز باشند.

کد مطلب 694099

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