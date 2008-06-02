تجدید بیعت گروههای مختلف صنفی و مردمی با آرمانهای امام راحل(ره) در خمین

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خانه و محل تولد امام خمینی (ره) در شهرستان خمین از شهرهای استان مرکزی محلی برای زیارت عاشقان امام راحل است. امامی که با تکیه بر تعالیم اسلام و قرآن توانست سیل خروشان مطالبات دینی وحقوق آنان را در مسیر اسلام راستین هدایت کرده و به گفته دوست و دشمن بزرگترین انقلاب مردمی و الهی را در جهان بیافریند.

روح الله خمینی (ره) در ‪ ۲۰‬جمادی الثانی سال‪ ۱۳۲۰‬هجری قمری مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در خانه پدری در خمین چشم به جهان گشود. هفت سالگی تحصیلات خود را در خمین آغاز کرد. وی پس از آن در سن ‪ ۱۹‬سالگی رسید و برای ادامه تحصیل راهی اراک شد و نزد استاد فرزانه شیخ عبدالکریم حائری تلمذ کرد.

نیاکان امام خمینی (ره) در شهر خمین زیسته اند و مورد اعتماد مردم بوده و خانه کنونی که امام در آن متولد شده پناهگاهی برای گریز از حوادث برای مردم محسوب می شده است.

به گزارش مهر طی دیروز و امروز گروههای مختلف برای تجدید پیمام با امام راحل در زادگاه امام حاضر شدند.

از جمله کاروان دوچرخه سواری استان مرکزی با عنوان تورسبز شهدا مسیر ‪ ۶۰‬کیلومتری اراک - خمین را رکاب زده و با حضور در بیت تاریخی امام راحل با عزاداری و مرثیه سرایی یاد و خاطره امام و شهدا را گرامیداشتند.

اعضای این کاروان ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام خمینی (ره) در غم فراق یار اشک ماتم ریختند.

همچنین کارکنان مجتمع بعثت وابسته به‌ صنایع دفاع استان ‌قم در قالب کاروان 40 نفره با حضور در بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی در شهرستان خمین تجدید بیعت کردند.

این گزارش می افزاید به مناسبت ارحال امام راحل گروهی از مردم خمین به غبار روبی و عطر افشانی خانه و محل زادگان امام راحل پرداختند.

در این مراسم جمع زیادی از مردم این شهرستان به ویژه بانوان، پس از خواندن دعای توسل و زیارت عاشورا اتاق تولد حضرت امام (ره) را پس از غبارروبی ، با عطر و گلاب عطرآگین کردند.