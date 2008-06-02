وفاق مسئولان با مردم نقش مهمی در تامین امنیت سیستان و بلوچستان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دهمرده، بعد از ظهر امروز در دیدار با فرمانده جدید ناحیه انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: سیستان و بلوچستان به لحاظ وسعت موقعیت مرزی شرایط ویژه ای دارد که باید با تعامل و وحدت و همکاری موثر مردم بسترهای لازم را برای شکوفای استعدادها و توانمندیهای بالقوه استان در راستای توسعه و سازندگی به خوبی فراهم کرد.

وی افزود: نیروی انتظامی خدمات خوبی در راستای تامین امنیت در کشور طی سالهای اخیر انجام داده و امیدواریم با حضور فرمانده جدید این منطقه علاوه بر حفظ امنیت سالهای گذشته، روند صعودی در ایجاد امنیت طی کند.

فرمانه ناحیه انتظامی سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار اعلام کرد: برای تامین امنیت و آرامش پیش از پیش مردم تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.

سردار سرتیپ غلامعلی نکویی با تاکید بر تعامل و همکاری مستمر تمامی فرماندهان انتظامی در سیستان و بلوچستان با استاندار و فرماندهان گفت: به زودی شاهد تغییر بسیاری از مولفه ها و شاخص های امنیتی استان خواهیم بود.