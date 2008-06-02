ابعاد وجودی امام خمینی (ره) باید به درستی در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیژن ذبیحی ظهر روز دوشنبه در همایش میثاق جوانان آذربایجان غربی با امام خمینی (ره) در ارومیه اندیشه های امام خمینی (ره) را یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: عدم و فقدان شناخت نسبت به اندیشه های امام خمینی(ره) موجب خواهد شد انقلاب اسلامی از مسیر اصلی خود خارج شود و این مسئله نیاز به شناخت هر چه بیشتر افکار، اندیشه ها و دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش بیشتر می کند.

وی آشنایی هر چه بیشتر جوانان با سیره و روش زندگی امام خمینی (ره) را از جمله اهداف برپایی این همایش عنوان کرد و افزود: نسل جوان در شرایطی است که به مقدار کم نسبت به رویدادهای انقلاب اسلامی و دوران حیات امام راحل آشنایی دارد و اکنون وظیفه تمامی دستگاه های اجرایی است که برای شناخت بیشتر مردم و بیشتر جوانان نسبت به ابعاد مختلف شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کمک کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بیان داشت: مردم ایران اسلامی با وحدت و یکپارچگی و ایمان به خدا و رهبری امام خمینی (ره) توانست رژیم ستم شاهی طاغوت را سرنگون کنند.

ذبیحی، دشمن ستیزی، احیای ادیان مختلف، دعوت به قیام در راه خدا، پرهیز از اختلاف و تفرقه و خدا محوری را از جمله آموزه های امام راحل عنوان کرد.

رئیس حوزه مشاوران جوان استاندار آذربایجان غربی یادآور شد: سیاست دولت نهم نیز استفاده از نیروی جوانی به عنوان فرصتی برای آبادانی کشور است و امید داریم جوانان با اعتماد به نفس مسئولیت پذیری و اتحاد و همبستگی و میل به مشارکت دولتمردان را در رسیدن به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی یاری کنند.

حجت اسلام ارجمند زاده با اشاره به اینکه جوانی سن معجزه است گفت: امام خمینی(ره) از توانایی های جوانان اطلاع کامل داشت و با عشق و امید به جوانان در سرمایه گذاری بر روی این قشر پویا و فعال جامعه توجه ویژه کرد.

وی با بیان گوشه هایی از دغدغه های حضرت امام خمینی (ره) افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همه حال می ترسید جوانان از آینده خود غافل شوند و جاذبه های ظاهری جوانان را از افق آینده دور کند.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود جوانان را به خودباوری، حرکت و پویایی، امید، نگرش ملی و جبران اشتباهات تاریخی توصیه کرد و گفت: امام خمینی (ره) و بسیاری از بزرگان دین اسلام مسیر را برای حرکت جوانان مشخص کردند و جوانان باید با شتاب هر چه بیشتر در این مسیر در جهت توسعه و آبادانی کشور تلاش کنند.