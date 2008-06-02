لاله زار از مهمترین بخش های گردشگری استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی کارنما ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار د اشت: دومین جشنواره گل محمدی و گلاب منطقه لاله زار 24 خرداد ماه جاری در این بخش برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی منطقه لاله زار و توانمندی های این منطقه به خصوص در زمینه پرورش گل و گلاب گیری و آشنایی ایرانگردان و جهانگردان خارجی با پتانسیلهای این شهر است.

کارنما خاطرنشان کرد: آثار گردشگری استان کرمان به خوبی در کشور و دنیا معرفی نشده است و از این لحاظ از برخی استانها که توانمندی های کمتری نیز در بحث گردشگری دارند، عقب مانده ایم.

وی یادآور شد: در آینده نزدیک قصد داریم با برگزاری همایش ها و ساخت برنامه های مستند به معرفی پتانسیلهای استان کرمان و فعالیت بیشتر در جذب گردشگر داخلی و خارجی بپردازیم.

وی ایجاد زیر ساختهای گردشگری در مناطق مختلف استان کرمان را یکی از عوامل تاثیر گذار در جذب گردشگر به استان دانست و بر فعالیت بیشتر در این زمینه تاکید کرد.