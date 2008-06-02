  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

لاله زار از مهمترین بخش های گردشگری استان کرمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، لاله زار شهرستان بردسیر را یکی از مهمترین جاذبه های گدشگری استان کرمان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی کارنما ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار د اشت: دومین جشنواره گل محمدی و گلاب منطقه لاله زار 24 خرداد ماه جاری در این بخش برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی منطقه لاله زار و توانمندی های این منطقه به خصوص در زمینه پرورش گل و گلاب گیری و آشنایی ایرانگردان و جهانگردان خارجی با پتانسیلهای این شهر است.

کارنما خاطرنشان کرد: آثار گردشگری استان کرمان به خوبی در کشور و دنیا معرفی نشده است و از این لحاظ از برخی استانها که توانمندی های کمتری نیز در بحث گردشگری دارند، عقب مانده ایم.

وی یادآور شد: در آینده نزدیک قصد داریم با برگزاری همایش ها و ساخت برنامه های مستند به معرفی پتانسیلهای استان کرمان و فعالیت بیشتر در جذب گردشگر داخلی و خارجی بپردازیم.

وی ایجاد زیر ساختهای گردشگری در مناطق مختلف استان کرمان را یکی از عوامل تاثیر گذار در جذب گردشگر به استان دانست و بر فعالیت بیشتر در این زمینه تاکید کرد.

کد مطلب 694122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها