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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۳

قرعه کشی انجام شد ؛

قهرمان جام حذفی در تهران مشخص می شود / رشت میزبان بازی رفت

قهرمان جام حذفی در تهران مشخص می شود / رشت میزبان بازی رفت

دیدار رفت تیم های پگاه گیلان و استقلال تهران در فینال بیست و یکمین دوره رقابتهای جام حذفی در رشت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال برای انتخاب میزبان و مهمان دیدارهای رفت و برگشت فینال جام حذفی، بعدازظهر امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد که در پایان این نشست رشت به عنوان میزبان دیدار رفت و تهران به عنوان میزبان دیدار برگشت انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ ، کریم ملاحی عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ، علی نظری جویباری نماینده باشگاه استقلال و قاسمپور نماینده باشگاه پگاه گیلان برگزار شد، با انجام مراسم قرعه کشی تیم پگاه به عنوان میزبان دیدار رفت و استقلال به عنوان میزبان دیدار برگشت تعیین شد.

بدین ترتیب دیدار رفت دو تیم در فینال جام حذفی ساعت 30/17 روز 20 خردادماه در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار خواهد شد و دیدار برگشت نیز ساعت 18 روز 27 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود تا قهرمان بیست و یکمین دوره جام حذفی مشخص شود.

کد مطلب 694163

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