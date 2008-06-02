قهرمان جام حذفی در تهران مشخص می شود / رشت میزبان بازی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال برای انتخاب میزبان و مهمان دیدارهای رفت و برگشت فینال جام حذفی، بعدازظهر امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد که در پایان این نشست رشت به عنوان میزبان دیدار رفت و تهران به عنوان میزبان دیدار برگشت انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ ، کریم ملاحی عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ، علی نظری جویباری نماینده باشگاه استقلال و قاسمپور نماینده باشگاه پگاه گیلان برگزار شد، با انجام مراسم قرعه کشی تیم پگاه به عنوان میزبان دیدار رفت و استقلال به عنوان میزبان دیدار برگشت تعیین شد.

بدین ترتیب دیدار رفت دو تیم در فینال جام حذفی ساعت 30/17 روز 20 خردادماه در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار خواهد شد و دیدار برگشت نیز ساعت 18 روز 27 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود تا قهرمان بیست و یکمین دوره جام حذفی مشخص شود.