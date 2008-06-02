امام آیین زندگی بود / نعمت رهبری در ایران نعمت بزرگی است

خبرنگاران رسانه های خبری پاکستان در دیدار از خبرگزاری مهر ضمن ابراز همدردی با مردم ایران در رحلت جانگداز امام راحل به عنوان نمایندگان رسانه های پاکستان و مردم این کشور، ضایعه رحلت امام را رحلت یک رهبر نه فقط برای مردم ایران و بلکه برای تمام مسلمانان جهان ارزیابی کردند.

در این دیدار دکتر انسیه تقوی، خبرنگار و پزشک پاکستانی امام را نه یک اسم بلکه آئین زندگی عنوان کرد و افزود: این سخن دائمی مردم پاکستان است که برای اصلاح جهان ما به یک خمینی دیگر لازم داریم و آنها بسیار امام خمینی را دوست دارند و می توانم بگویم حتی بسیاری از آنها ایران را با نام امام خمینی می شناسند .

این پزشک دانشگاه لیاقت نشنال کراچی امام را نوید بخش تشکیل امت اسلامی و وحدت جهان اسلام ارزیابی کرد.

محمد عمران احمد، مسئول شبکه تلویزیونی اکسپرس نیوز پاکستان شعبه کراچی هم در این دیدار با تاکید بر بازشناسی اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در موضوع وحدت گفت: امام خمینی (ره) بر مشترکات امت اسلامی تاکید داشت، ما همه مسلمان و موحد هستیم پس می توانیم همانطور که امام خمینی (ره) جامعه ایران را برای پیروزی بر شاه متحد کرد ما هم با اتحاد بر استکبار و کفر و شرک پیروز شویم .

سید فیصل حسین ، سردبیر روزنامه اکسپرس نیوز شعبه کراچی هم درباره اهمیت نقش رهبری امام گفت: در پاکستان همه مسلمانان چه سنی و چه شیعه با هم زندگی خوبی دارند و تنها موضوعی که بین آنها اختلاف انداخته است نبود اتفاق نظر بین رهبران مذهبی است و این رهبران مذهبی عامل خونریزی های فرقه ای مذهبی در جامعه پاکستان می باشند و اگر ما هم یک رهبر داشتیم با چنین مشکلاتی مواجه نمی شدیم .

خان ظفر احمد خان ، خبرنگار بخش دیپلماتیک روزنامه اردو زبان جنگ پاکستان هم تفکر در سیره و روش زندگی اهل بیت (س) و همچنین استفاده از تعلیمات نورانی قران را برای رسیدن به اهداف امام و تحقق امت اسلامی سودمند دانست و گفت : مردم ما باید با تفکر در قران و آیه شریفه " و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا " برای دستیابی به پیشرفت و سعادت دنیا و آخرت تلاش کنند.

آصف علی جونجو، خبرنگار روزنامه انگلیسی زبان دیلی تایمز پاکستان هم در این دیدار نعمت رهبری را برای ایرانیان یک نعمت بزرگ اعلام کرد و گفت : شما خیلی خوشبخت هستید که یک رهبر دارید و همان رهبر را مقتدای خود قرار دادید و پیروز شدید .

این روزنامه نگار پاکستانی مشکلات جهان اسلام را ناشی از توطئه های خارجی ارزیابی کرد و گفت: در هر توطئه ای در جهان اسلام نیروهای مخفی ای وجود دارند که با فتنه انگیزی در صدد تجزیه و تفرق امت اسلامی هستند.

وی از شرکت کردن اهل تسنن و تشیع پاکستان در یک صف واحد در نمازهای جماعات تاکید کرد و مردم پاکستان را دوستدار امام و انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد .

در این دیدار مجموعه رسانه ای پاکستان از خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز دیدار کرده و با مسولین این مجموعه رسانه ای دیدار کرده و خواهان گسترش روابط رسانه ای بین مجموعه های خبری ایران و پاکستان شدند.