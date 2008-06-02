13 هزار زائر از رباط کریم عازم مرقد مطهر امام شدند

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه هزار از تن از زائران مذکور به صورت اعزام و میهمان از استان ایلام هستند که اسکان و پذیرایی از آنها طبق تمهیدات انجام شده بر عهده ستاد ارتحال شهرستان رباط کریم است.

وی خاطرنشان کرد: 10 هزار نفر از زائران فوق اعزام از شهرستان رباط کریم هستند که پذیرایی و اعزام آنها نیز بر عهده ستاد ارتحال شهرستان بوده است.

سلیمان پور تاکید کرد: پذیرایی و استقبال گرم از 800 زائر اصفهان که با پای پیاده عازم حرم بودند در رباط کریم نیز عبور کردند و ساعتی قبل از این شهرستان عازم مرقد مطهر شدند.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در بیش از 50 مسجد در سطح شهرستان ، سیاهپوش کردن معابر اصلی و فرعی رباط کریم و نیز برگزار مسابقات فرهنگی ویژه ایام سالگرد از جمله برنامه های این ستاد در رباط کریم است.

سیلمان پور عنوان کرد: ارائه خدمات به زائران، برقراری ایستگاههای صلواتی، کنترل ترافیکی و هدایت خودروهای حامل زائرانبه دلیل قرار گرفتن شهرستان در مسیر تردد زائران استانهای مرکزی و غربی کشوراز دیگر برنامه های این ستاد در رباط کریم است.

وی در پایان متذکر شد: تمام تدابیر و تمهیدات مقتض به منظور رفاه حال زائران در زمینه تسهیل در عبور و مرور و در راستای جلوگیری از اتفاقات امنیتی احتمالی در ایام برگزاری از زمان استقبال زائران تا پایان مراسم در رباط کریم مهیاست.